Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete

Creșterea prețurilor la electricitate a pus presiune pe bugetele celor cu venituri reduse, iar statul a venit cu o măsură menită să ofere un sprijin minim. Persoanele vulnerabile pot solicita tichetele pentru plata facturilor la energie, în valoare de 50 de lei pe lună. Procedura de înscriere este acum mai simplă, însă interesul rămâne scăzut, deși numărul beneficiarilor eligibili este foarte mare.

Cine poate primi tichetele pentru energie

Ministerul Muncii a stabilit condițiile clare pentru obținerea sprijinului. Venitul lunar trebuie să fie sub 1.940 de lei pentru persoanele singure și sub 1.784 de lei pentru fiecare membru al familiei. Ajutorul se acordă la nivel de gospodărie, ceea ce înseamnă că banii sunt destinați unui singur loc de consum, indiferent câte persoane locuiesc acolo.

Sprijinul nu se acordă în numerar și nici nu se virează în conturi bancare. Plata facturii se face la poștă, unde cei 50 de lei se scad direct din valoarea datorată, prin scanarea codului de bare de pe factură.

Cum se face înscrierea pentru ajutorul la facturi

Românii care doresc să primească tichetele pot accesa platforma online epids.mmuncii.ro, unde înscrierea este simplă și nu necesită atașarea de documente suplimentare. Sistemul verifică automat veniturile pe baza CNP-ului, prin interconectarea bazelor de date.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat:

„O metodă automată, pentru cei care beneficiază de venit minim de incluziune, peste 240.000 de persoane, care vor fi ca baze de date importate direct în platformă, fără să fie nevoie de documente în plus. Și un lucru extrem de important despre întregul proces este că înrolarea pe platformă nu presupune anexarea la completare a niciunui document”.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu mediul digital, înscrierea poate fi făcută la primărie sau la oficiile poștale.

Termenul limită pentru depunerea cererilor

Interesul pentru această formă de sprijin este surprinzător de mic. Până acum, doar 380.000 de persoane au depus cereri, deși numărul celor eligibili depășește două milioane. Autoritățile atrag atenția că termenul limită pentru înscriere este 27 septembrie.

Cei care respectă termenul vor primi banii și retroactiv, pentru lunile iulie și august, de când liberalizarea pieței de energie a dus la dublarea facturilor. După această dată, sprijinul se va acorda doar pentru luna curentă, fără recuperarea sumelor din urmă.

Cum se utilizează tichetele la plata facturilor

Odată ce cererea este aprobată, beneficiarii trebuie să meargă la oficiul poștal pentru a achita factura la energie. Este nevoie doar de cartea de identitate și de factura emisă de furnizor, pe care există un cod de bare. Angajații poștei scanează documentul, iar sistemul aplică reducerea de 50 de lei.

Această procedură simplificată are scopul de a ușura accesul persoanelor vulnerabile la sprijin și de a elimina birocrația. Totuși, pentru a beneficia efectiv, este esențial ca înscrierea să fie făcută corect și la timp.