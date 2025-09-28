Ai voie să montezi camera de supraveghere pe casa scării, deasupra ușii tale?

Montarea unei camere de supraveghere pe casa scării, deasupra ușii unui apartament, este un subiect tot mai des întâlnit în blocurile din România.

Proprietarii vor să își protejeze locuințele de furturi sau acte de vandalism, însă legislația impune anumite reguli clare. Răspunsul simplu este că da, poți monta o cameră, dar nu în orice condiții.

Totul depinde de ce zone filmează dispozitivul, cine este considerat operatorul datelor și dacă sunt respectate normele privind protecția vieții private.

Cine este responsabil pentru imaginile înregistrate

Dacă o cameră surprinde exclusiv interiorul locuinței sau imediata apropiere a pragului, situația este mai puțin complicată din punct de vedere legal.

În schimb, atunci când sunt înregistrate spații comune, cum ar fi casa scării, ușile vecinilor sau holurile, imaginile devin date cu caracter personal.

În acest caz, cel care decide scopul și modul de utilizare a înregistrărilor este considerat operator de date personale și are obligații prevăzute de GDPR.

Pentru blocurile în care se montează camere pe spații comune, operatorul este de obicei asociația de proprietari sau firma de administrare.

În schimb, dacă un locatar își instalează o cameră care surprinde parțial zone comune, răspunderea poate să-i revină direct. În orice situație, trebuie asigurată informarea persoanelor vizate, securitatea datelor și respectarea drepturilor celor filmați.

Reguli pe care trebuie să le respecți

Există câteva reguli clare de care trebuie să ții cont dacă vrei să montezi o cameră deasupra ușii tale:

Unghiul camerei nu trebuie să fie orientat spre ușa vecinului sau în interiorul altui apartament. Captarea constantă a accesului în locuința altcuiva poate fi considerată o încălcare a vieții private.

Este obligatorie semnalizarea vizibilă a zonei supravegheate. Se folosesc de regulă pictograme sau anunțuri afișate lângă cameră, care trebuie să indice scopul supravegherii și cine gestionează datele.

Trebuie justificat scopul supravegherii. De regulă, se invocă siguranța locatarilor sau protecția bunurilor. Filmarea continuă fără un motiv proporțional poate fi contestată.

Durata de păstrare a imaginilor trebuie limitată. Recomandarea generală este de maximum 30 de zile, decât dacă există incidente ce justifică o perioadă mai lungă.

Accesul la înregistrări trebuie restricționat. Doar persoanele autorizate pot viziona imaginile, iar datele trebuie stocate în condiții de securitate.

Ai nevoie de acordul asociației de proprietari atunci când montezi camera pe un perete comun sau folosești instalații electrice comune. Hotărârea trebuie luată în Adunarea Generală.

Așadar, montarea unei camere de supraveghere deasupra ușii apartamentului este posibilă, dar trebuie făcută cu respectarea strictă a legislației.

Cel mai important aspect este ca dispozitivul să nu încalce intimitatea vecinilor și să fie clar semnalizat. În caz de dubii, este recomandat să informezi asociația și să soliciți consultanță de specialitate. Astfel, vei putea beneficia de un plus de siguranță fără a risca amenzi sau conflicte cu ceilalți locatari.