Cum montezi legal camere de supraveghere: actele necesare pentru bloc sau casă

Nevoia de siguranță îi determină pe tot mai mulți români să își instaleze camere de supraveghere, fie în propria locuință, fie în spațiile comune de la bloc. Însă, deși pare un proces simplu, legea impune câteva condiții clare care fac diferența între o instalare legală și una care poate aduce sancțiuni sau chiar obligația de a demonta sistemul. În funcție de locul unde sunt montate, regulile diferă, iar respectarea lor este esențială pentru a evita conflicte cu vecinii sau probleme legale.

Ce trebuie să știi dacă instalezi camere la bloc

Montarea camerelor de supraveghere pe scara blocului este o situație specială. Chiar dacă îți instalezi o cameră lângă ușa apartamentului, spațiul respectiv este considerat comun, deci supus unor reguli clare.

În primul rând, pentru a instala camere pe scară, este nevoie de acordul vecinilor, obținut în cadrul Adunării Generale a asociației de proprietari. Aprobarea majorității locatarilor trebuie consemnată în procesul-verbal al ședinței.

În plus, legislația cere obținerea unei autorizații de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ), conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Totodată, trebuie respectat Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și Legea nr. 190/2018. Acestea stabilesc că imaginile surprinse în spații comune sunt considerate date personale, iar cei care instalează camere devin „operatori de date”, cu toate obligațiile legale aferente.

Un aspect important de reținut este că vecinii au dreptul să ceară ajustarea unghiului sau chiar demontarea camerelor dacă acestea le surprind direct ușa ori alte zone private.

Supraveghere video pe proprietatea personală

Dacă vrei să instalezi camere în propria curte sau în zona unde parchezi mașina, legislația este mai permisivă. Atâta timp cât camerele surprind doar interiorul proprietății, nu ai nevoie de autorizații speciale.

Totuși, situația se schimbă în momentul în care camerele surprind spații publice (strada) sau zone de pe proprietățile vecinilor. În astfel de cazuri, se aplică aceleași reguli ca la bloc:

Autorizație de la IPJ, conform Legii nr. 333/2003;

Respectarea GDPR și a Legii nr. 190/2018, inclusiv informarea persoanelor filmate prin semnalizare vizibilă;

Acordul vecinilor vizați, dacă camerele surprind zone din curtea sau proprietatea lor.

Astfel, chiar dacă vorbim de o locuință privată, legislația protejează intimitatea celorlalți cetățeni, iar nerespectarea regulilor poate duce la conflicte și sesizări oficiale.

Ce spune GDPR despre înregistrările video

GDPR are un rol central în reglementarea supravegherii video. Conform regulamentului, materialele video sunt date personale, deoarece pot identifica persoane fizice.

Totuși, există o excepție importantă: GDPR nu se aplică dacă sistemul este utilizat strict în scop personal, iar camerele surprind doar interiorul proprietății.

Atunci când imaginile includ și alte persoane – vecini, trecători sau vizitatori –, apar câteva obligații clare:

informarea persoanelor prin panouri vizibile că zona este supravegheată;

limitarea accesului la datele înregistrate și stocarea lor în siguranță;

stabilirea unui temei legal pentru supraveghere, de regulă „interesul legitim” – protejarea bunurilor și a persoanelor;

limitarea duratei de stocare a imaginilor la maximum 30 de zile.

Model de acord între vecini

Pentru a preveni conflictele, unii proprietari aleg să obțină un acord scris din partea vecinilor. Deși acest document individual nu înlocuiește hotărârea Adunării Generale, poate reprezenta o dovadă de transparență și o modalitate de a evita disputele ulterioare.

Concret, acordul menționează consimțământul vecinilor pentru instalarea camerelor, cu specificarea locației și a scopului acestora.

Instalarea camerelor de supraveghere nu se rezumă doar la alegerea unui sistem performant, ci și la respectarea legislației. Diferența majoră o face locul montării: în spațiile private ai libertate aproape totală, în timp ce în spațiile comune sau atunci când sunt surprinse imagini din afara proprietății, intervin reguli stricte.

Respectarea GDPR, obținerea autorizațiilor și acordului vecinilor sunt pași esențiali pentru a evita sancțiunile și pentru a asigura că sistemul funcționează legal și corect.