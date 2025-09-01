Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025 | 14:57
de Vieriu Ionut

Cum montezi legal camere de supraveghere: actele necesare pentru bloc sau casă

Actualitate
Cum montezi legal camere de supraveghere: actele necesare pentru bloc sau casă
ce acte sunt necesare pentru a monta legal camere de supraveghere

Nevoia de siguranță îi determină pe tot mai mulți români să își instaleze camere de supraveghere, fie în propria locuință, fie în spațiile comune de la bloc. Însă, deși pare un proces simplu, legea impune câteva condiții clare care fac diferența între o instalare legală și una care poate aduce sancțiuni sau chiar obligația de a demonta sistemul. În funcție de locul unde sunt montate, regulile diferă, iar respectarea lor este esențială pentru a evita conflicte cu vecinii sau probleme legale.

Ce trebuie să știi dacă instalezi camere la bloc

Montarea camerelor de supraveghere pe scara blocului este o situație specială. Chiar dacă îți instalezi o cameră lângă ușa apartamentului, spațiul respectiv este considerat comun, deci supus unor reguli clare.

În primul rând, pentru a instala camere pe scară, este nevoie de acordul vecinilor, obținut în cadrul Adunării Generale a asociației de proprietari. Aprobarea majorității locatarilor trebuie consemnată în procesul-verbal al ședinței.

Vezi și:
Diferenţele dintre buletinul electronic şi cel simplu. Avantaje şi dezavantaje pentru fiecare tip de carte de identitate
Probabil ești spionat fără să știi, chiar în vacanță, la locul în care ești cazat. Zeci de mii de camere de supraveghere sunt vizibile online în toată Italia

În plus, legislația cere obținerea unei autorizații de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ), conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Totodată, trebuie respectat Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și Legea nr. 190/2018. Acestea stabilesc că imaginile surprinse în spații comune sunt considerate date personale, iar cei care instalează camere devin „operatori de date”, cu toate obligațiile legale aferente.

Un aspect important de reținut este că vecinii au dreptul să ceară ajustarea unghiului sau chiar demontarea camerelor dacă acestea le surprind direct ușa ori alte zone private.

Supraveghere video pe proprietatea personală

Dacă vrei să instalezi camere în propria curte sau în zona unde parchezi mașina, legislația este mai permisivă. Atâta timp cât camerele surprind doar interiorul proprietății, nu ai nevoie de autorizații speciale.

Totuși, situația se schimbă în momentul în care camerele surprind spații publice (strada) sau zone de pe proprietățile vecinilor. În astfel de cazuri, se aplică aceleași reguli ca la bloc:

  • Autorizație de la IPJ, conform Legii nr. 333/2003;
  • Respectarea GDPR și a Legii nr. 190/2018, inclusiv informarea persoanelor filmate prin semnalizare vizibilă;
  • Acordul vecinilor vizați, dacă camerele surprind zone din curtea sau proprietatea lor.

Astfel, chiar dacă vorbim de o locuință privată, legislația protejează intimitatea celorlalți cetățeni, iar nerespectarea regulilor poate duce la conflicte și sesizări oficiale.

Ce spune GDPR despre înregistrările video

GDPR are un rol central în reglementarea supravegherii video. Conform regulamentului, materialele video sunt date personale, deoarece pot identifica persoane fizice.

Totuși, există o excepție importantă: GDPR nu se aplică dacă sistemul este utilizat strict în scop personal, iar camerele surprind doar interiorul proprietății.

Atunci când imaginile includ și alte persoane – vecini, trecători sau vizitatori –, apar câteva obligații clare:

  • informarea persoanelor prin panouri vizibile că zona este supravegheată;
  • limitarea accesului la datele înregistrate și stocarea lor în siguranță;
  • stabilirea unui temei legal pentru supraveghere, de regulă „interesul legitim” – protejarea bunurilor și a persoanelor;
  • limitarea duratei de stocare a imaginilor la maximum 30 de zile.

Model de acord între vecini

Pentru a preveni conflictele, unii proprietari aleg să obțină un acord scris din partea vecinilor. Deși acest document individual nu înlocuiește hotărârea Adunării Generale, poate reprezenta o dovadă de transparență și o modalitate de a evita disputele ulterioare.

Concret, acordul menționează consimțământul vecinilor pentru instalarea camerelor, cu specificarea locației și a scopului acestora.

Instalarea camerelor de supraveghere nu se rezumă doar la alegerea unui sistem performant, ci și la respectarea legislației. Diferența majoră o face locul montării: în spațiile private ai libertate aproape totală, în timp ce în spațiile comune sau atunci când sunt surprinse imagini din afara proprietății, intervin reguli stricte.

Respectarea GDPR, obținerea autorizațiilor și acordului vecinilor sunt pași esențiali pentru a evita sancțiunile și pentru a asigura că sistemul funcționează legal și corect.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
Recomandări
Un document medieval contestă autenticitatea Sacrei Giulgiului de la Torino. Cum scoate la iveală descoperirea frauda clericală
Un document medieval contestă autenticitatea Sacrei Giulgiului de la Torino. Cum scoate la iveală descoperirea frauda clericală
Noi modificări la taxe și impozite: de la mașini și case de lux, la concediul pentru creșterea copilului
Noi modificări la taxe și impozite: de la mașini și case de lux, la concediul pentru creșterea copilului
Păianjenii folosesc licuricii pe post de „prizonieri luminoși” pentru a atrage mai multe victime în plasele lor
Păianjenii folosesc licuricii pe post de „prizonieri luminoși” pentru a atrage mai multe victime în plasele lor
Lecțiile prețioase cu care Alina Pușcău s-a întors din Asia Express: „Oamenii amărâți îți dau tot ce au pe masă”. Ce planuri are acum. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Lecțiile prețioase cu care Alina Pușcău s-a întors din Asia Express: „Oamenii amărâți îți dau tot ce au pe masă”. Ce planuri are acum. EXCLUSIV
Ce este dreptul de preempțiune? Schimbarea în cazul terenurilor agricole
Ce este dreptul de preempțiune? Schimbarea în cazul terenurilor agricole
Disney anunță Hexed, noul film animat cu magie și aventuri pentru adolescenți. Când îl vezi, de fapt
Disney anunță Hexed, noul film animat cu magie și aventuri pentru adolescenți. Când îl vezi, de fapt
Protestatarii bulgari au atacat o mașină în care credeau că este Ursula von der Leyen. Momente tensionate în timpul vizitei șefei Comisiei Europene
Protestatarii bulgari au atacat o mașină în care credeau că este Ursula von der Leyen. Momente tensionate în timpul vizitei șefei Comisiei Europene
Cum sunt românii păcăliţi în bazarele din Istanbul. Sfaturi de aur pentru a nu plăti de 3-4 ori mai mult pentru acelaşi produs: „O sfidare incredibilă”
Cum sunt românii păcăliţi în bazarele din Istanbul. Sfaturi de aur pentru a nu plăti de 3-4 ori mai mult pentru acelaşi produs: „O sfidare incredibilă”
Revista presei
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness: „Am pierdut 7 kilograme”
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Playtech Știri
Raluca Preda, interviu sincer după divorțul de Alex Ungureanu: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Un nou cuplu neaşteptat în showbiz-ul din România. Ea este considerată una dintre cele mai frumoase femei de la noi, el – un comediant cunoscut
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!