Unde ai voie și unde nu ai voie să pui camere de supraveghere la curte. Reguli și restricții legale

Tot mai mulți români aleg să își monteze camere de supraveghere la curte pentru siguranță și confort. Aceste dispozitive descurajează vizitatorii nepoftiți, pot furniza dovezi video importante și oferă proprietarului control asupra a ceea ce se întâmplă în jurul casei. Însă instalarea lor nu este lipsită de reguli stricte. Legislația prevede clar unde și cum pot fi folosite.

Unde ai voie să pui camere de supraveghere la curte

Un sistem video montat corect funcționează ca un scut invizibil. Modelele moderne au rezoluție clară, unghi reglabil, vedere pe timp de noapte și pot fi conectate la telefon, pentru monitorizare de la distanță. În caz de incidente, o înregistrare de calitate poate face diferența într-o anchetă.

În România, instalarea camerelor de supraveghere este reglementată de GDPR și de Legea nr. 190/2018. Principiul de bază este simplu: dacă filmezi doar în propriul spațiu privat, adică în curtea ta, nu ești obligat să respecți toate cerințele GDPR. Nu trebuie, de exemplu, să informezi publicul sau să raportezi către Autoritatea de protecție a datelor.

Lucrurile se schimbă atunci când camerele surprind imagini din afara curții – fie spații publice, fie proprietatea altcuiva. În acest caz, devii operator de date și ai obligații suplimentare: să informezi persoanele vizate, să limitezi aria de filmare și să justifici scopul supravegherii.

Cum trebuie poziționate camerele

Potrivit legii, camerele nu au voie să capteze imagini din curtea vecinilor sau din spațiile lor private (ferestre, terase, grădini). Constituția garantează dreptul la viață privată, iar Codul civil și Codul penal întăresc această protecție. De altfel, filmarea unei persoane în propria locuință sau curte, fără acord, constituie infracțiune.

Un vecin care observă că este filmat abuziv poate cere repoziționarea camerei sau chiar demontarea ei. Dacă situația persistă, conflictul poate ajunge la ANSPDCP sau în instanță.

Dacă sistemul de supraveghere surprinde și trotuarul sau strada din fața casei, se recomandă amplasarea unui afiș vizibil cu mesajul: „Atenție! Zonă supravegheată video”, precum și menționarea scopului monitorizării.

Când este nevoie de acordul vecinilor

Atâta timp cât camerele filmează doar curtea proprie, acordul vecinilor nu este necesar. Însă dacă acestea captează imagini dintr-o curte comună sau din proprietatea altcuiva, consimțământul părților vizate devine obligatoriu.

La blocuri sau ansambluri rezidențiale, instalarea camerelor pe spațiile comune trebuie aprobată prin vot în adunarea generală a asociației de proprietari. În mediul rural, un acord scris între vecini poate preveni conflictele și suspiciunile.

Nerespectarea regulilor atrage amenzi din partea ANSPDCP și acțiuni civile pentru încălcarea vieții private. În unele cazuri, consecințele pot fi serioase, atât financiar, cât și juridic.