Camere video la bloc: ce drepturi au locatarii și cine are acces la filmări

Camerele de supraveghere au devenit o prezență obișnuită la intrările blocurilor din marile orașe. Totuși, montarea și folosirea acestora nu sunt lipsite de reguli. Conform legislației, sistemele video pot fi instalate doar în anumite condiții, cu scopuri clar stabilite de asociațiile de proprietari, iar locatarii beneficiază de drepturi precise legate de protecția datelor personale.

În ce condiții se pot monta camere de luat vederi la blocuri

Legea obligă asociațiile de proprietari să își informeze membrii cu privire la datele prelucrate, la modul de stocare al acestora și la cine are acces la imagini. Locatarii pot solicita acces la înregistrările care îi privesc și au dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dacă imaginile sunt folosite în afara scopurilor legale.

O întrebare frecventă este dacă un locatar se poate opune filmării. Regulamentul european GDPR recunoaște un „drept de opoziție” față de prelucrarea datelor, însă aplicarea lui în cazul camerelor montate la bloc este discutabilă. Potrivit specialiștilor, refuzul individual este greu de pus în practică atunci când majoritatea locatarilor au aprobat sistemul de supraveghere.

Cine poate viziona imaginile înregistrate

O altă obligație importantă a asociației este stabilirea clară a regulilor privind stocarea imaginilor: cât timp pot fi păstrate, cine le poate viziona și în ce condiții. În lipsa acestor garanții, întreaga prelucrare riscă să fie considerată ilegală.

Mai mult, imaginile nu pot fi folosite pentru alte scopuri decât cele declarate, de pildă pentru a urmări comportamentul vecinilor sau pentru a stabili cotele de întreținere. Dacă asociația utilizează filmările în acest fel, locatarii pot sesiza autoritatea de protecție a datelor.

Transparența și respectarea scopului inițial – siguranța și securitatea blocului – sunt condiții esențiale pentru ca un sistem video să fie legal. În caz contrar, camerele care ar trebui să protejeze pot deveni o sursă de conflicte și reclamații.