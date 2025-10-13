Ultima ora
AI acuză, AI judecă – Caz ciudat la o universitate: Mai mulți studenți sancționați pe nedrept de inteligența artificială… după ce au folosit inteligența articială
13 oct. 2025
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Situație absurdă în învățământul superior din Australia: mai mulți studenți au fost acuzați că au folosit inteligența artificială pentru a trișa la examene sau lucrări, iar probele împotriva lor provin… tot dintr-un sistem AI.

Cazul, dezvăluit de postul public ABC News, scoate la iveală o problemă majoră: pierderea încrederii reciproce dintre profesori și studenți într-o epocă în care tehnologia decide cine e „vinovat”.

„E AI care detectează AI”: o studentă, șase luni sub acuzație

Madeleine, studentă la Universitatea Catolică Australiană (ACU), a fost acuzată de „trișare academică” chiar în perioada în care își făcea stagiul final și aplica pentru un loc de muncă în domeniul medical.

Într-un e-mail intitulat Academic Integrity Concern, instituția o informa că un algoritm AI a detectat „semne” că tema ei ar fi fost scrisă cu ajutorul unui chatbot.

Deși a negat acuzațiile, Madeleine a fost nevoită să își aștepte verdictul timp de șase luni, perioadă în care rezultatele i-au fost blocate în sistemul universității.

Acest lucru i-a afectat șansele de a obține un loc de muncă: „Multe spitale cer absolvirea completă pentru a te accepta în programul de formare. Eu aveam dosarul blocat și nu știam dacă să renunț sau să mă întorc la studii”, a declarat ea pentru ABC News.

Nu este un caz izolat. În 2024, ACU a raportat aproape 6.000 de suspiciuni de fraudă academică, iar aproximativ 90% dintre ele au fost legate de utilizarea inteligenței artificiale.

Cu toate acestea, conducerea universității a admis că o parte dintre aceste cifre sunt „supraestimate”.

Turnitin, detectorul de AI care a generat haos

Instrumentul folosit de ACU pentru identificarea textelor scrise cu AI este detectorul Turnitin, un serviciu popular în mediul academic pentru depistarea plagiatului.

Paradoxal, chiar compania Turnitin avertizează pe site-ul său că rezultatele oferite de detectorul AI „nu trebuie folosite ca unic temei pentru sancțiuni disciplinare”.

În ciuda acestui avertisment, universitatea a inițiat anchete disciplinare bazate exclusiv pe rapoartele algoritmului.

Un student la paramedicină a povestit că aproape 84% din lucrarea sa fusese marcată de Turnitin ca fiind „scrisă de AI”: „Mi-au cerut toate notițele, schițele scrise de mână și chiar istoricul de căutări online ca să dovedesc că n-am folosit AI. Dar ei nu sunt polițiști, nu pot cere așa ceva.”

După numeroase plângeri, ACU a renunțat în martie 2025 la folosirea detectorului Turnitin pentru cazuri de presupusă fraudă academică. Totuși, conform declarațiilor vice-rectorului Tania Broadley, „investigațiile nu au fost întotdeauna desfășurate la timp”, iar un sfert dintre sesizările făcute au fost ulterior respinse.

Cazul readuce în discuție dilema etică a epocii AI: cum poți asigura integritatea academică fără a transforma studenții în suspecți permanenți?

În timp ce universitățile experimentează instrumente digitale pentru a proteja corectitudinea, tot mai mulți tineri se tem că o eroare de algoritm le-ar putea distruge cariera înainte ca aceasta să înceapă.

