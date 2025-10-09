Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 15:18
de Alexandru Puiu

Inteligența artificială, o mină de aur pe Google. 20% dintre site-urile recomandate, generate de AI

TEHNOLOGIE
Inteligența artificială, o mină de aur pe Google. 20% dintre site-urile recomandate, generate de AI
Încă se fac foarte mulți bani din Google / foto: Playtech

Un nou studiu realizat de publicația franceză Next scoate la iveală un fenomen care ridică serioase semne de întrebare despre modul în care Google își selectează conținutul pentru utilizatori. Potrivit analizei, aproximativ 20% dintre site-urile promovate în fluxul de recomandări Google Discover sunt generate integral sau parțial de inteligență artificială. Într-o eră în care algoritmii decid ce știri ajung în fața publicului, această descoperire arată cum AI-ul transformă mediul informațional într-o veritabilă mină de aur pentru producătorii de conținut automatizat.

Google Discover, disponibil implicit pe dispozitivele Android, este una dintre principalele surse de trafic pentru site-uri. Prezența unui articol acolo poate însemna mii sau chiar sute de mii de vizualizări zilnice. În consecință, tot mai mulți dezvoltatori și antreprenori media încearcă să manipuleze algoritmul pentru a-și poziționa automat textele în fața utilizatorilor, cu costuri minime și profituri impresionante.

Fabrici de conținut digital și câștiguri uriașe

Potrivit raportului citat de BFM TV, aceste „fabrici de conținut” pot genera mii de articole pe zi, bazându-se pe modele lingvistice avansate care compilează texte, titluri și imagini sintetice. Clément Pesseaux, specialist în platforme AI de publishing, a explicat în podcastul Clic că unele dintre aceste proiecte pot aduce „zeci de mii de euro pe zi”, în funcție de numărul de articole indexate în Discover. Fiecare clic aduce venituri publicitare, iar conținutul este multiplicat fără intervenție umană reală.

Problema, însă, nu este doar de ordin economic. Jurnalistul Jean-Marc Manach, coautor al studiului, a avertizat că multe dintre aceste site-uri publică informații false sau articole trunchiate, optimizate exclusiv pentru clicuri. Într-un exemplu concret, site-ul Decontair-67.fr – apărut de 325 de ori într-o singură săptămână în recomandările Discover – publica texte cu titluri exagerate și imagini generate de AI, fără verificare editorială.

Cum funcționează selecția Google și unde se rupe lanțul calității

Deși Google susține că folosește filtre anti-spam pentru a elimina conținutul înșelător, sistemul Discover nu se bazează pe jurnaliști sau editori umani, așa cum o face Apple News. Algoritmul analizează strict interacțiunile utilizatorilor – clicuri, imagini, titluri – și nu relevanța editorială. Astfel, site-urile care optimizează artificial acești indicatori ajung să fie recompensate, în detrimentul publicațiilor legitime.

În martie 2025, o cercetare realizată de Alliance de la presse d’information générale arăta că 70% dintre clicurile venite din ecosistemul Google proveneau din Discover, ceea ce explică presiunea enormă asupra redacțiilor de a se adapta la acest sistem opac. Pentru presa tradițională, dependența de platforma americană devine o problemă structurală, mai ales când concurența este formată din site-uri fără redactori și fără etică jurnalistică.

Google, între algoritmi și responsabilitate

Oficial, compania americană a transmis că își curăță regulat fluxurile de știri și că nu „listează negru” site-urile generate de AI, atâta vreme cât acestea respectă regulile privind conținutul interzis sau înșelător. Totuși, studiul Next arată că, în practică, aceste reglementări nu sunt eficiente. Unele dintre site-urile identificate continuă să apară recurent în recomandări, alimentând un cerc vicios de dezinformare și profit.

De altfel, criticii consideră că Google are un interes direct în menținerea fenomenului: mai multe interacțiuni, chiar și pe articole de calitate îndoielnică, înseamnă mai multe date colectate și venituri publicitare mai mari. În lipsa unei intervenții ferme, inteligența artificială pare să fi devenit nu doar o unealtă de automatizare, ci și un instrument care schimbă regulile de vizibilitate online, transformând spațiul informațional într-un teren fertil pentru câștiguri rapide, dar riscante.

