16 oct. 2025 | 18:19
de Andrei Simion

Microsoft vrea să vorbești cu PC-ul tău și să lași inteligența artificială să ți-l controleze

Microsoft vrea să vorbești cu PC-ul tău și să lași inteligența artificială să ți-l controleze
Windows 11 primește în test Copilot care controlează PC-ul. (Foto: Microsoft)

Microsoft duce Copilot mai adânc în Windows 11 și deschide testele pentru o funcție-cheie: un agent AI („Copilot Actions”) care poate executa sarcini pas cu pas pe fișierele stocate local. Noutatea vine în contextul în care compania a încheiat suportul pentru Windows 10 pe 14 octombrie 2025 și mizează pe o tranziție accelerată către PC-uri cu capabilități AI integrate. Accesul începe pentru utilizatorii din Windows Insider Program și grupul Copilot Labs, iar funcția este dezactivată implicit, informează The Verge.

Ce poate face copilot pe Windows 11 și cum este controlat

Copilot Actions rulează într-un mediu separat, „secure and contained”, cu propriul desktop, unde lista și execută pașii necesari unei sarcini (de exemplu redimensionarea unui set de fotografii). Utilizatorul poate urmări execuția în timp real, poate interveni oricând sau își poate continua treaba în paralel. În faza de preview, acțiunile funcționează doar în folderele uzuale (Desktop, Documents, Downloads, Pictures); pentru alte locații, este necesară aprobarea explicită.

Pe lângă acțiuni, Microsoft extinde „Copilot Vision”, funcția care analizează ce este pe ecran pentru a ghida utilizatorul în aplicații, a depana probleme sau a răspunde la întrebări despre documente și imagini. Interacțiunea devine mai naturală și prin „Hey, Copilot” – cuvântul de activare vocală care completează tastatura și mouse-ul ca al treilea mod de input. Butonul Copilot primește și un shortcut dedicat în bara de activități, cu acces rapid la Voice și Vision.

Testare limitată, protecții implicite și exemple practice

Microsoft subliniază că agentul poate greși în interfețe complexe, motiv pentru care testarea rămâne limitată și supravegheată. Implicit, Copilot Actions este oprit și are acces restrâns; utilizatorul decide dacă extinde permisiunile. Compania explorează și scenarii concrete: de la organizarea automată a fotografiilor până la comenzi multimedia (de pildă creare de playlist în Spotify), executate end-to-end de agent.

Integrarea ajunge și în File Explorer, unde Insiders vor vedea opțiunea „Create website with Manus” la click dreapta pe fișiere – o primă punte către fluxuri AI asistate direct din shell-ul Windows. Totodată, Copilot Vision trece de la interacțiunea exclusiv vocală la comenzi text, ceea ce ușurează explicațiile pas cu pas, inclusiv în jocuri sau aplicații necunoscute.

Windows 11 ca „PC pe care îl porți de vorbă”

Strategia Microsoft este să facă din Windows 11 un „AI PC” pentru toți, nu doar pentru modelele Copilot Plus. Mesajul este clar: vorbești cu PC-ul, îi permiți să „vadă” ce faci și, cu acordul tău, îl lași să acționeze în locul tău – cu transparență, jurnal al pașilor și buton de preluare manuală în orice moment. După controversa Recall, compania insistă pe opțiunea de activare („opt-in”), pe controlul granular al datelor și pe lansarea treptată, prin Insideri, a noilor capabilități.

