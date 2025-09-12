Actrița franceză care a dat voce Larei Croft acuză Aspyr de folosirea ilegală a inteligenței artificiale în remasterele Tomb Raider

Françoise Cadol, actrița care a dat voce versiunii franceze a Larei Croft în toate jocurile Tomb Raider până în 2008, a inițiat o acțiune legală împotriva companiei Aspyr Media. Motivul: utilizarea aparentă a vocii sale generate prin inteligență artificială în remasterele Tomb Raider IV–VI, fără a fi întrebată sau notificată.

Conform declarațiilor pentru cotidianul francez Le Parisien, Cadol a transmis deja o notificare oficială de încetare și desistare către Aspyr, scrie publicația Eurogamer.

Înregistrările AI, împărtășite de fani pe rețelele de socializare, arată clar diferența față de jocurile originale: liniile vocale din remastere sunt recitate într-un mod robotic, care contrastează puternic cu interpretarea naturală din versiunea inițială.

Furie și dezamăgire în rândul fanilor Tomb Raider

Cadol, cunoscută și pentru dublajele unor actrițe de renume, precum Angelina Jolie în filmul Tomb Raider din 2001, a aflat de aceste modificări datorită fanilor francezi ai seriei. „Este un joc, vocea mea însoțește jucătorii, jucăm împreună.

Pentru ei, aceasta este o trădare, un total dispreț”, a declarat actrița pentru Le Parisien.

Fanii au fost revoltați de utilizarea AI, considerând că afectează autenticitatea și emoția personajului iconic. Situația cu pricina arată tensiunea crescândă dintre actori și studiouri în contextul utilizării inteligenței artificiale pentru generarea vocii în jocuri video.

Alte cazuri similare, dar și reacția industriei

Nu este singurul exemplu recent de voci generate prin AI în industria jocurilor. Actrița braziliană Lene Bastos a observat și ea că vocea sa a fost modificată prin AI în remastere, ceea ce a determinat-o să vorbească public despre situație. Aspyr a răspuns și și-a cerut scuze, promițând eliminarea liniilor generate prin AI într-un viitor update.

Mai mult decât atât, la începutul acestui an, întregul cast francez al jocului multiplayer Apex Legends a refuzat să semneze un acord care ar fi permis folosirea vocilor lor pentru antrenarea AI generativ. Pascale Chemin, vocea personajului Wraith, a explicat că actori sunt solicitați să renunțe la expertiza lor pentru a alimenta tehnologii care îi pot înlocui.

Cazul Françoise Cadol deschide astfel un nou capitol în dezbaterea despre drepturile actorilor și limitele folosirii inteligenței artificiale în industria jocurilor video, atrăgând atenția asupra riscurilor legale și morale implicate.