Tomb Raider IV-VI Remastered va fi lansat pe PS4 și PS5: Când îl vei putea juca

Fanii seriei Tomb Raider se pot pregăti pentru o călătorie nostalgică în 2025, odată cu lansarea edițiilor remasterizate ale jocurilor Tomb Raider IV-VI. Aceste remasterizări vor fi disponibile pe platformele PS4 și PS5, începând cu 14 februarie, oferind o experiență îmbunătățită din punct de vedere grafic și cu controale moderne adaptate jucătorilor de azi.

Grafica modernizată și opțiuni de control retro

Noua colecție Tomb Raider IV-VI Remastered vine cu un upgrade vizual semnificativ, perfect pentru jucătorii care vor să retrăiască aventurile lui Lara Croft într-un cadru mai actual. Totuși, pentru cei care preferă stilul clasic, există opțiunea de a comuta între grafica modernă și cea din epoca originală, păstrând astfel autenticitatea experienței inițiale.

Același lucru este valabil și pentru schemele de control. Fanii noilor intrări din serie pot alege să joace cu controalele inspirate din versiunile mai recente ale jocurilor Tomb Raider, însă aceia care doresc o senzație retro pot reveni la comenzile clasice, cu un simplu switch în meniu.

Pe lângă aceste îmbunătățiri, colecția remasterizată include peste 150 de trofee, cu referințe la momentele iconice din istoria francizei. Mai mult, modul de fotografiere introdus în Tomb Raider I-III Remastered revine și aici, permițându-le jucătorilor să surprindă și să împărtășească peisajele impresionante și cele mai memorabile scene din jocuri.

Jocuri legendare reîmprospătate și o revenire spectaculoasă a lui Lara Croft

Colecția remasterizată include trei jocuri importante din universul Tomb Raider: Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles și Tomb Raider: The Angel of Darkness. Deși aceste titluri nu au fost numerotate oficial în serie, ele au o semnificație aparte în evoluția personajului Lara Croft și au devenit favorite ale fanilor de-a lungul timpului.

Echipa din spatele acestor remasterizări este formată din Crystal Dynamics și Eidos, aceleași companii care au lucrat și la remasterizarea primei trilogii Tomb Raider (I-III), lansate cu succes anterior. Având în vedere recenziile pozitive primite de primele remasterizări, așteptările sunt mari pentru această nouă colecție, care promite să fie „the real deal” pentru iubitorii seriei.

Lansarea acestor remasterizări marchează un moment de glorie pentru franciza Tomb Raider, care se află în plină renaștere. Recent, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, un serial animat dedicat aventurilor protagonistei, a avut premiera pe Netflix, iar Phoebe Waller-Bridge lucrează la un nou show live-action pentru Prime Video. Se pare că fanii vor avea parte de o mulțime de aventuri captivante alături de Lara Croft, atât în format digital, cât și pe ecranele de televiziune.