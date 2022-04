Un nou joc Tomb Raider se pregătește de lansare: ce știm, până acum, despre asta

Un nou joc Tomb Raider se pregătește de lansare, în curând. Partea cu adevărat interesantă este că va rula pe Unreal Engine 5, de la Epic.

Crystal Dynamics „tocmai a început dezvoltarea” unui nou joc din franciza de suscces Tomb Raider, a anunțat studioul, în cursul zilei de astăzi, pe rețeaua de socializare Twitter.

În schimb, compania nu a dezvăluit care va fi numele complet al respectivului joc și nici când vei putea să-l joci, în viitor, deși se bănuiește o dată aproximativă pentru asta (cândva, anul viitor).

Cu toate astea, a menționat că jocul va rula pe noul Unreal Engine 5 de la Epic, ceea ce, în mod evident, nu are cum să fie decât o veste excelentă pentru împătimiții de jocuri. După ce a lucrat la proiectul ce s-a dovedit a fi mediocru „Avengers”, noul joc dă șansa Crystal Dynamics să revină în forță și să-și recimenteze poziția în nișa sa. Așadar, o revenire la franciza care s-a bucurat de atât succes, atunci când a fost lansată pe piață, ar putea să ajute compania să urce, din nou, în topuri.

Tomb Raider, șansa celor de la Crystal Dymamics să se redreseze

De asemenea, dacă noul joc nu va livra ceea ce promite, acest lucru ar putea, în egală măsură, să semnifice începutul sfâșitului pentru compania care a alimentat Rise of the Tomb Raider, dar și cea mai recentă intrare pe piață, din serie, Shadow of the Tomb Raider, din 2018. Crystal Dynamics a spus că trecerea la UE5 ar ajuta studioul să-și ducă „povestea la următorul nivel”.

Cel mai nou Tomb Raider se alătură unei liste mai lungi de jocuri deja anunțate pentru UE5. Aceasta include titluri ca Witcher și Black Myth: Wukong. Din această listă, doar cel din urmă are o dată de lansare, dezvoltatorul chinez Game Science Studio urmărind să-l scoată pe piață scoată cândva în 2023.