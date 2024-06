Netflix dezvăluie data lansării seriei animate Tomb Raider: Când o poți urmări pe rețeaua de streaming

Netflix a anunțat, printr-un nou trailer, data lansării seriei animate Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, pe Netflix

Aceasta va fi disponibilă pe platformă începând cu 10 octombrie. Trailerul oferă o privire mai detaliată asupra seriei, care continuă povestea după evenimentele din Survivor Trilogy, axată pe o versiune mai tânără a Larei Croft.

Potrivit Netflix Tudum, Lara va fi „forțată să-și confrunte adevăratul sine și să decidă ce fel de erou dorește să devină, în timp ce urmărește un artefact „periculos și puternic” furat.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft a fost anunțată pentru prima dată în 2021 și este produsă de Legendary Television și Powerhouse Animation, studioul din spatele anime-ului Castlevania. Tasha Huo, cunoscută pentru The Witcher: Blood Origin, este producător executiv și scenarist al seriei. Lara Croft este interpretată vocal de Hayley Atwell (Mission: Impossible – Dead Reckoning).

The Legend of Lara Croft nu trebuie confundată cu cealaltă serie Tomb Raider aflată în dezvoltare pentru Prime Video, la care lucrează Phoebe Waller-Bridge, creatoarea Fleabag, în calitate de scenarist și producător executiv.

Serialul Tomb Raider devine realitate: Ce știm până acum despre seria de pe Amazon Prime

De asemenea, serviciul de streaming Amazon Prime va realiza o serie Tomb Raider, având-o pe Phoebe Waller-Bridge, cunoscută pentru rolul din Fleabag, în postura de scenaristă și producător executiv. Proiectul era zvonit încă din ianuarie 2023 și acum devine oficial.

„Dacă aș putea spune adolescenței mele că asta se întâmplă, cred că ar exploda de fericire. Tomb Raider a fost o parte uriașă din viața mea și mă simt extrem de privilegiată să o aduc la televiziune alături de colaboratori atât de pasionați”, a declarat Waller-Bridge într-un comunicat de presă. „Lara Croft înseamnă mult pentru mine, așa cum înseamnă pentru mulți, și abia aștept să merg în această aventură. Cu tot cu lilieci”.

Puține alte detalii despre acest proiect „epic” au fost dezvăluite (nu se știe încă cine va interpreta rolul Larei Croft, printre altele), dar asta derivă dintr-un acord între Amazon MGM Studios și Crystal Dynamics pentru dezvoltarea de seriale și filme bazate pe Tomb Raider.