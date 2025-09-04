Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 15:46
de Ioana Bucur

Actele care trebuie păstrate pentru a-ţi asigura pensia corectă, conform experţilor. Mulţi le aruncă, din păcate

Actualitate
Actele care trebuie păstrate pentru a-ţi asigura pensia corectă, conform experţilor. Mulţi le aruncă, din păcate

Mulți oameni obișnuiesc să arunce contractele vechi sau fluturașii de salariu, fără să știe că aceste documente pot fi esențiale pentru calcularea corectă a pensiei. Experții avertizează că păstrarea atentă a actelor care dovedesc întreaga viață profesională este cheia pentru a evita o pensie subevaluată și pentru a beneficia de toate drepturile cuvenite.

Documentarea completă a vieții profesionale este esențială pentru a evita surprizele neplăcute la pensie

Contractele vechi sau declarațiile de salariu ajung frecvent la gunoi, însă păstrarea lor poate face diferența între o pensie completă și una redusă. Indiferent de țara în care vă aflați, documentarea completă a vieții profesionale este esențială pentru a evita surprizele neplăcute la pensie.

În 2025, actualii pensionari se vor confrunta cu schimbări istorice, iar cei care urmează să se pensioneze ar trebui să își organizeze documentele cât mai curând posibil. Asigurarea de pensie germană, de exemplu, menține un cont personal pentru fiecare persoană asigurată, dar nu toate perioadele relevante sunt înregistrate automat. O verificare timpurie și păstrarea dovezilor necesare protejează împotriva erorilor și subevaluărilor.

Vezi și:
Cât se adaugă la pensie fiecare an de muncă pentru femeile care lucrează ca badante în Italia. Suma, mai mică decât te-ai aștepta
Românii se tem pentru stabilitatea locului de muncă până la pensie. Ce arată cele mai recente studii

Conform ruhr24.de și asigurării germane de pensii, cele mai importante documente includ:

  • Contracte de muncă din toate locurile de muncă
  • Toate fluturașele de salariu
  • Certificate de securitate socială de la angajatori
  • Certificate de primire a indemnizației de boală
  • Dovezi privind ajutorul de șomaj
  • Certificate de la școli și centre de formare profesională

Este deosebit de important să demonstrați anumite perioade, precum cele de școlarizare sau de creștere a copiilor, care nu sunt înregistrate automat în contul de pensie. Fără aceste dovezi, calculul pensiei poate fi incomplet, iar beneficiile viitoare mai mici decât ar trebui.

Specialiștii recomandă păstrarea și organizarea documentelor relevante pe întreaga durată a vieții profesionale. Astfel, la momentul pensionării, veți putea demonstra toate perioadele care influențează cuantumul pensiei, asigurându-vă că primiți suma corectă.

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București
Recomandări
Tot mai mulți copii nu se mai joacă afară: un fenomen care ridică semne de alarmă. Ce avertizează oamenii de știință
Tot mai mulți copii nu se mai joacă afară: un fenomen care ridică semne de alarmă. Ce avertizează oamenii de știință
„Îmi cer scuze” sau „îți cer scuze”. Care este varianta corectă?
„Îmi cer scuze” sau „îți cer scuze”. Care este varianta corectă?
Celebrul designer Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani
Celebrul designer Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani
Cele zece „porunci” ale lui Bill Gates pentru antreprenori. Sfaturile care te pot ajuta dacă ești la început de drum
Cele zece „porunci” ale lui Bill Gates pentru antreprenori. Sfaturile care te pot ajuta dacă ești la început de drum
Mai mulți răniți, printre care și copii, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni la Berlin
Mai mulți răniți, printre care și copii, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni la Berlin
Cum faci un Negroni Sbagliato cu arome ungurești. Așa înveți despre Unicum și descoperi vermutul Moena pe bază de vin Tokaji
Cum faci un Negroni Sbagliato cu arome ungurești. Așa înveți despre Unicum și descoperi vermutul Moena pe bază de vin Tokaji
Ușile tale din lemn vor arăta ca noi în câteva secunde. Trucul dezvăluit de experții în curățenie
Ușile tale din lemn vor arăta ca noi în câteva secunde. Trucul dezvăluit de experții în curățenie
Legea pensiilor magistraților, atacată la Curtea Constituțională. Judecătorii ÎCCJ au votat în unanimitate
Legea pensiilor magistraților, atacată la Curtea Constituțională. Judecătorii ÎCCJ au votat în unanimitate
Revista presei
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ștefan Floroaică, dezvăluiri din Asia Express. Cum l-a motivat Sânziana Negru înainte să plece: „Mi-aș fi dorit să ajung cât mai departe”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Zodiile care atrag banii ca magnetul. Se întâmplă din 8 septembrie, o schimbare importantă are loc
Playtech Știri
Mara Bănică, confesiuni emoționante după Asia Express. Mărturisirea pe care i-a făcut-o fiul său la întoarcere și cum a slăbit 20 de kilograme: „Nu mi-a zis niciodată”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...