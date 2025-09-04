Actele care trebuie păstrate pentru a-ţi asigura pensia corectă, conform experţilor. Mulţi le aruncă, din păcate

Mulți oameni obișnuiesc să arunce contractele vechi sau fluturașii de salariu, fără să știe că aceste documente pot fi esențiale pentru calcularea corectă a pensiei. Experții avertizează că păstrarea atentă a actelor care dovedesc întreaga viață profesională este cheia pentru a evita o pensie subevaluată și pentru a beneficia de toate drepturile cuvenite.

Documentarea completă a vieții profesionale este esențială pentru a evita surprizele neplăcute la pensie

Contractele vechi sau declarațiile de salariu ajung frecvent la gunoi, însă păstrarea lor poate face diferența între o pensie completă și una redusă. Indiferent de țara în care vă aflați, documentarea completă a vieții profesionale este esențială pentru a evita surprizele neplăcute la pensie.

În 2025, actualii pensionari se vor confrunta cu schimbări istorice, iar cei care urmează să se pensioneze ar trebui să își organizeze documentele cât mai curând posibil. Asigurarea de pensie germană, de exemplu, menține un cont personal pentru fiecare persoană asigurată, dar nu toate perioadele relevante sunt înregistrate automat. O verificare timpurie și păstrarea dovezilor necesare protejează împotriva erorilor și subevaluărilor.

Conform ruhr24.de și asigurării germane de pensii, cele mai importante documente includ:

Contracte de muncă din toate locurile de muncă

Toate fluturașele de salariu

Certificate de securitate socială de la angajatori

Certificate de primire a indemnizației de boală

Dovezi privind ajutorul de șomaj

Certificate de la școli și centre de formare profesională

Este deosebit de important să demonstrați anumite perioade, precum cele de școlarizare sau de creștere a copiilor, care nu sunt înregistrate automat în contul de pensie. Fără aceste dovezi, calculul pensiei poate fi incomplet, iar beneficiile viitoare mai mici decât ar trebui.

Specialiștii recomandă păstrarea și organizarea documentelor relevante pe întreaga durată a vieții profesionale. Astfel, la momentul pensionării, veți putea demonstra toate perioadele care influențează cuantumul pensiei, asigurându-vă că primiți suma corectă.