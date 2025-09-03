Ce faci dacă s-a suspendat sau încetat plata pensiei în România. Toți pensionarii români trebuie să știe mecanismele

În România, pensia reprezintă un drept esențial pentru milioane de oameni, însă acest venit poate fi suspendat sau chiar încetat în anumite situații prevăzute de lege. Reglementările în vigoare stabilesc clar cazurile în care plata pensiei se oprește și condițiile în care aceasta poate fi reluată. Pentru pensionari, dar și pentru urmașii lor, este vital să cunoască aceste reguli pentru a evita pierderea temporară sau definitivă a banilor.

Plata pensiei încetează odată cu luna următoare producerii unor evenimente precum decesul pensionarului sau pierderea condițiilor legale pentru care aceasta a fost acordată. De asemenea, pensia de invaliditate sau de urmaș încetează dacă beneficiarul își redobândește capacitatea de muncă ori dacă nu respectă procedurile medicale obligatorii.

Când se suspendă plata pensiei

Suspendarea pensiei poate interveni din mai multe motive. Printre acestea se numără neprezentarea la revizuirea medicală periodică, neîndeplinirea programelor de recuperare sau neînaintarea documentelor medicale necesare în termenul de 12 luni stabilit de lege. Pentru copiii care beneficiază de pensie de urmaș, suspendarea apare dacă nu dovedesc că își continuă studiile după vârsta de 16 ani.

De asemenea, suspendarea se aplică în cazul soțului supraviețuitor care se recăsătorește, atunci când urmașul a fost condamnat pentru infracțiuni grave împotriva susținătorului sau atunci când expiră termenul de valabilitate al procurii speciale folosite pentru plata pensiei. Lipsa transmiterii certificatului de viață în termenul stabilit de autorități atrage aceeași consecință.

Un alt scenariu în care pensia se suspendă este atunci când pensionarul se mută într-un alt stat cu care România are convenție internațională de asigurări sociale, iar plata se face prin acel stat. Totodată, pensionarii pot solicita chiar ei suspendarea, de exemplu atunci când optează pentru un alt drept financiar similar.

Cum se reia plata pensiei

Reluarea plății pensiei este posibilă atunci când cauza care a dus la suspendare a fost eliminată. Procedura presupune depunerea unei cereri la Casa de Pensii și prezentarea documentelor justificative. Reluarea plății se face din luna următoare dovedirii situației corecte, cu respectarea termenului general de prescripție.

De exemplu, în cazul pensiilor de urmaș pentru copii, prezentarea adeverinței de studii duce la continuarea plății. Pentru pensionarii de invaliditate, reluarea se face după emiterea unei noi decizii medicale care confirmă încadrarea într-un grad de invaliditate. De asemenea, dacă motivul suspendării a fost lipsa certificatului de viață, prezentarea acestuia readuce pensia în plată.

Pentru cei care locuiesc în străinătate, reluarea se face conform convențiilor internaționale, dar este obligatorie transmiterea documentelor medicale și administrative actualizate.

Când încetează definitiv pensia

Există și situații în care plata pensiei nu mai poate fi reluată. Acest lucru se întâmplă, în primul rând, la decesul pensionarului. Totodată, pensia încetează definitiv atunci când copilul beneficiar împlinește vârsta de 26 de ani și nu se mai află într-o situație specială prevăzută de lege.

Pensia de urmaș pentru soțul supraviețuitor încetează în momentul recăsătoririi, iar pensia de invaliditate încetează când beneficiarul își redobândește capacitatea de muncă.

Ce trebuie să facă pensionarii pentru a evita suspendarea

Pentru a evita întreruperea pensiei, pensionarii trebuie să respecte toate termenele medicale, să transmită documentele solicitate de autorități și să informeze Casa de Pensii despre orice schimbare importantă: adresă, situație familială, starea de sănătate sau statut de studii pentru urmași.

De asemenea, este esențial ca procurile speciale folosite pentru încasarea pensiei să fie actualizate la timp și ca certificatele de viață să fie trimise în perioada prevăzută.

Prin respectarea acestor reguli și printr-o comunicare constantă cu Casa de Pensii, pensionarii își pot asigura continuitatea plății drepturilor și pot evita întreruperi care le-ar afecta stabilitatea financiară.