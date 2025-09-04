Ultima ora
Când intră pensiile pe carduri în septembrie 2025. Precizările Casei de Pensii

Social
Când intră pensiile pe carduri în septembrie 2025. Precizările Casei de Pensii
Aproape cinci milioane de pensionari din România așteaptă, lună de lună, data la care le intră banii. Fie că vorbim despre cei care primesc pensia prin poștaș, fie despre cei care aleg viramentul direct pe card, calendarul de plată este urmărit cu atenție. În septembrie 2025, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a transmis că nu vor exista întârzieri, iar banii vor ajunge la beneficiari conform programului obișnuit.

Data la care vor fi virate pensiile

Pentru seniorii care au optat pentru mandat poștal, pensiile vor fi distribuite între 1 și 15 septembrie 2025. Cum prima zi a lunii a picat într-o zi de luni, o zi lucrătoare, livrările au început fără decalaje. În cazul celor care primesc pensia în cont bancar, sumele vor fi virate în data de 12 septembrie, în timp ce pensionarii din străinătate își vor primi drepturile începând cu 20 septembrie.

Există situații în care factorul poștal nu găsește acasă beneficiarul. În aceste cazuri, CNPP precizează că drepturile bănești și documentele aferente pot fi ridicate de la ghișeele poștale, timp de două zile lucrătoare după ultima zi de distribuție. Dacă pensionarul nu se prezintă, sumele revin la casa teritorială de pensii și pot fi solicitate ulterior pentru reordonanțare la plată.

Noutăți fiscale pentru pensionari

Septembrie 2025 este a doua lună în care pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei resimt efectele noii contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS). Măsura, introdusă de Guvernul condus de Ilie Bolojan și aplicată din 1 august 2025, presupune o contribuție de 10% pentru suma ce depășește acest plafon.

Practic, pentru fiecare pensie mai mare de 3.000 de lei, partea care depășește pragul este impozitată suplimentar. Contribuția se reține direct la sursă, astfel încât pensionarii primesc direct sumele diminuate. Această modificare vizează câteva sute de mii de români, în special foști angajați din industrii strategice, cadre militare sau persoane cu pensii speciale.

Pentru luna septembrie 2025, pensionarii pot fi liniștiți: nu se anunță întârzieri în plata drepturilor bănești. Calendarul rămâne neschimbat – 1-15 septembrie pentru plata prin poștă, 12 septembrie pentru carduri și 20 septembrie pentru pensionarii din străinătate. Singura noutate cu impact financiar rămâne aplicarea contribuției de sănătate pentru pensiile mari, o măsură care a intrat deja în vigoare din august și care continuă să fie resimțită și în această lună.

