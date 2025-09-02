Cât se adaugă la pensie fiecare an de muncă pentru femeile care lucrează ca badante în Italia. Suma, mai mică decât te-ai aștepta

Munca ca badantă în Italia este esențială pentru numeroase familii, însă beneficiile pe termen lung, mai ales în ceea ce privește pensia, sunt adesea mai reduse decât se așteaptă lucrătoarele. Diferențele apar în funcție de program, regimul de conviețuire și tipul de contract.

Programul și regimul de conviețuire influențează pensia

Domeniul îngrijirii familiale din Italia diferă semnificativ de alte sectoare. Angajatorul nu este un substitut fiscal clasic, fiind de multe ori chiar persoana care primește îngrijirea. Astfel, badanta trebuie să declare singură veniturile. În plus, îngrijitoarea poate locui în aceeași casă cu persoana asistată sau poate lucra doar un anumit număr de ore.

Pentru o badantă fără locuință comună cu angajatorul, contractul part-time poate fi de doar 24 de ore pe săptămână. În schimb, dacă locuiește cu angajatorul, legea prevede un minim de 54 de ore pe săptămână. Aceste diferențe afectează direct valoarea pensiei, relatează roitalianul.com.

Cât valorează un an de muncă la pensie

Pentru o badantă cu program de 24 de ore pe săptămână, un an de muncă aduce aproximativ 10 euro la pensie. Astfel, după 5 ani, pensia acumulată ar fi de numai 50 de euro, după 10 ani de aproximativ 100 de euro, iar după 20 de ani, aproximativ 200 de euro. Situația se îmbunătățește pentru badantele care locuiesc cu persoana asistată.

În acest caz, un an de muncă valorează în jur de 20 de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 110 euro la fiecare 5 ani și 440 de euro după 20 de ani de muncă. Pentru a ajunge la o pensie de 600 de euro, o badantă ar trebui să lucreze între 32 și 33 de ani, respectând programul de 54 de ore pe săptămână.

La ce vârstă se iese la pensie în Italia

Pensia pentru limită de vârstă în Italia este stabilită la 67 de ani, cu condiția plății contribuțiilor timp de 20 de ani. Această realitate scoate în evidență nu doar efortul considerabil depus de badante, ci și necesitatea de a reconsidera modul în care această muncă este recompensată.

Pentru româncele care lucrează în Italia, aceste informații sunt esențiale în planificarea viitorului și a securității financiare. Este important să fie conștiente că, deși munca lor este indispensabilă pentru societate și familii, impactul pe termen lung asupra pensiei este limitat, ceea ce impune o planificare atentă și eventuale economii suplimentare pentru bătrânețe.