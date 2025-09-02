Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!". Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025
de Badea Violeta

Acest lac din Italia este alternativa la Lacul Garda. E mai puţin aglomerat şi mult mai ieftin

Vacanțe și turism
Acest lac din Italia este alternativa la Lacul Garda. E mai puţin aglomerat şi mult mai ieftin
Lacul din Italia care concureaza cu faimosul Garda. Sursa foto: Profimedia

Cunoscut pentru peisajele spectaculoase şi aerul romantic, Lacul Garda atrage anual milioane de turişti. Totuşi, aglomeraţia şi preţurile ridicate îi determină pe mulţi să caute alternative. Lacul Maggiore, aflat în nordul Italiei, oferă aceeaşi frumuseţe naturală, dar într-un cadru mai liniştit şi la costuri considerabil mai mici.

Lacul mai puțin cunoscut din Italia care oferă o alternativă la Garda

Lacul Maggiore se întinde pe o lungime de aproape 65 de kilometri şi este al doilea cel mai mare lac din Italia. Pe malurile sale se îmbină sate pitoreşti, grădini luxuriante şi vile istorice, păstrând un farmec autentic.

Atmosfera de aici este diferită de cea a Lacului Garda, pentru că turismul nu a explodat în aceeaşi măsură. Asta înseamnă mai multă linişte, mai puţine cozi şi mai mult timp pentru a savura frumuseţea naturală.

Clima blândă şi vegetaţia luxuriantă creează un cadru ideal pentru plimbări pe mal, croaziere pe apă sau pur şi simplu relaxare la o terasă cu vedere spre Alpi.

De asemenea, insulele Borromeo, adevărate bijuterii naturale, arhitecturale și culturale, transformă Lacul Maggiore într-o destinaţie cu totul specială și memorabilă.

O destinaţie accesibilă şi prietenoasă cu bugetul

Comparativ cu Lacul Garda, unde preţurile la cazare şi restaurante cresc constant, Maggiore rămâne o alegere mai prietenoasă pentru buzunar.

O noapte de cazare poate fi semnificativ mai ieftină, iar mesele în localurile de familie aduc nu doar preparate tradiţionale gustoase, ci şi un cost mult mai redus. În plus, transportul public este bine pus la punct, cu trenuri şi autobuze care fac legătura între principalele localităţi din jurul lacului.

Chiar şi croazierele sau excursiile organizate pe apă sunt mai accesibile, ceea ce transformă Maggiore într-o alegere ideală pentru turiştii care vor să se bucure de Italia autentică fără cheltuieli excesive.

Activităţi şi experienţe de neuitat

Lacul Maggiore nu înseamnă doar peisaje pitoreşti, ci şi o varietate de activităţi pentru toate gusturile. Cei pasionaţi de natură pot explora grădinile botanice din Stresa sau Villa Taranto, recunoscute pentru diversitatea florilor exotice.

Amatorii de drumeţii au la dispoziţie trasee spectaculoase spre Alpii Lepontini, iar iubitorii de cultură pot descoperi castele medievale şi muzee locale.

De asemenea, sporturile nautice sunt la mare căutare, de la caiac şi sailing, până la windsurfing. Iar pentru cei care caută o experienţă mai relaxantă, simplele plimbări prin satele pescăreşti oferă ocazia de a descoperi tradiţii vechi şi gastronomie locală autentică.

Lacul Maggiore reuşeşte să îmbine frumuseţea naturală cu liniştea şi accesibilitatea, devenind o alternativă ideală la mult mai cunoscutul Lac Garda. Cei care îl aleg descoperă un loc autentic, mai puţin aglomerat şi mai blând cu bugetul, dar la fel de fascinant.

