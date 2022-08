Cel mai frumos lac din Italia a secat. Turiştii şi localnicii nu au mai văzut aşa ceva, imaginile sunt dramatice

Imagini dramatice de la cel mai mare lac din Italia. Lacul Garda din Italia a secat. Turiștii care s-au deplasat în regiune într-un weekend prelungit de vară s-au declarat șocați de peisajul care arată foarte diferit în comparație cu anii trecuți. Lacul a secat până aproape de cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, potrivit cercetătorilor. Întinderi de roci subacvatice sunt acum vizibile pentru toată lumea. Apa se încălzește aici la temperaturi specifice zonei Caraibe.

Lacul Garda din nordul Italiei a secat până la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată de cercetători. Fenomenul a avut loc în circumstanțele în care zona de nord a statului european se confruntă în prezent cu o secetă istorică, din cauza schimbărilor climatice. Precipitațiile sunt aproape absente, iar temperaturile urmează mereu un trend ascendent.

„Am venit anul trecut aici, ne-a plăcut. Ne-am întors anul acesta, însă am constatat că peisajul s-a schimbat foarte mult. Am fost un pic șocați când am ajuns aici. Obișnuiam să ne plimbăm… Dar apa nu mai e acolo”, a declarat turista Beatrice Masi jurnaliștilor italieni.