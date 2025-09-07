Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde

Au sosit și primele concluzii în cazul accidentului de funicular care a avut loc miercuri în Lisabona, Portugalia, în urma căruia nu mai puțin de 16 oameni au murit. Experții au emis un raport preliminar.

Primele concluzii după accidentul de funicular din Lisabona

Un accident teribil a avut loc miercuri în capitala Portugaliei, Lisabona, acolo unde emblema Capitalei, funicularul vechi de 140 de ani, a deraiat și s-a lovit de mai multe clădiri. 16 persoane și-au pierdut viața, iar anchetatorii au emis acum un raport preliminar.

„După examinarea resturilor de la locul accidentului, s-a stabilit imediat că acel cablu care lega cele două vagoane cedase”, se arată în raportul preliminar al Oficiului Naţional pentru Siguranţa Transporturilor.

Cablul care echilibra cele două vagoane s-a rupt

Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde, timp în care funicularul din lemn a înregistrat avarii severe, după ce s-a lovit de mai multe clădiri, la 60 de km/h. Anchetatorii nu au aflat până în prezent nici câte persoane se aflau exact în acel vagon.

”Mecanicul a încercat să acţioneze frânele de urgenţă, dar nu a reuşit să prevină deraierea”, au precizat anchetatorii.

Funicularul Gloria este compus din două vagoane galbene care urcă şi coboară alternativ printr-un sistem de contragreutăţi, pe o diferenţă de nivel de 45 de metri pe o lungime de 276 de metri, „cu o înclinaţie medie de 18%”, reamintesc anchetatorii.

„Vagoanele sunt conectate între ele printr-un cablu care echilibrează greutatea lor printr-o roată mare reversibilă situată în vârful Calçada da Glória, într-un compartiment tehnic subteran”, descriu ei, subliniind că acel cablu care lega cele două vagoane era îngropat.

Vagonul din lemn s-a făcut praf în mai multe clădiri, la 60 de km/h

„La ora locală 18:00, în 3 septembrie, funicularul Gloria avea vagoane staţionate în staţiile respective”. Câteva minute mai târziu, vagoanele îşi încep călătoria, dar „la câteva momente după plecare şi după ce au parcurs aproximativ şase metri, (acestea) pierd brusc forţa de echilibru asigurată de cablul de conectare care le uneşte”.

„Vagonul nr. 2 (în partea de jos a traseului) se retrage brusc (…). În ceea ce priveşte vagonul nr. 1, în partea de sus a Calçada da Glória, acesta continuă să coboare, mărindu-şi viteza”. „La aproximativ 170 de metri după începutul traseului, la începutul curbei la dreapta pe care o prezintă aliniamentul Calçada în partea sa finală, vehiculul, din cauza vitezei sale, a deraiat şi a început să se răstoarne”, adaugă anchetatorii.

„Vehiculul a pierdut complet controlul, lovind lateral partea superioară a vagonului de peretele clădirii situate pe partea stângă a Calçada, ceea ce a dus la distrugerea cutiei de lemn, apoi lovind frontal un stâlp de iluminat public şi un suport al reţelei electrice aeriene a liftului, ambele din fontă, care au provocat daune foarte semnificative carcasei, şi terminându-şi puţin după aceea mişcarea necontrolată în colţul unei alte clădiri”, concluzionează anchetatorii.

16 morți și 20 de răniți

Şaisprezece persoane au murit şi aproximativ 20 au fost rănite când unul dintre vagoane a deraiat miercuri seara. Cinci dintre victimele decedate erau portughezi. Celelalte victime au fost trei britanici, doi sud-coreeni, doi canadieni, un american, un ucrainean, un elveţian şi un francez, a declarat poliţia.

Funicularul vechi de 140 de ani este conceput pentru a urca şi coborî pantele abrupte ale Lisabonei şi reprezintă un mijloc de transport important pentru locuitorii oraşului, precum şi o atracţie turistică populară.