Al doilea tramvai a deraiat în Sofia, punând bulgarii şi autorităţile pe gânduri. Călătorii s-au autoevacuat, din fericire

Sofia se confruntă cu un nou incident îngrijorător pe liniile sale de transport public. Un tramvai a deraiat din nou, de această dată în cartierul Buxton, stârnind întrebări serioase atât în rândul cetățenilor, cât și al autorităților. Incidentul s-a produs miercuri seara, în jurul orei 21:05, potrivit relatărilor unor martori pentru postul bTV.

Reacția promptă a autorităților

Deși situația ar fi putut degenera rapid, pasagerii au reușit să se autoevacueze și să părăsească vehiculul în siguranță. Ministerul de Interne a confirmat că nu au existat victime sau răniți, o veste care a adus liniște într-un context marcat de teamă și incertitudine.

La fața locului au intervenit rapid echipaje de poliție și personal din cadrul serviciilor de urgență ale Primăriei Sofia. Deraierea nu a fost urmată de vreo coliziune, însă urmele de pe carosabil sugerează că vehiculul ar fi trecut peste o zonă instabilă înainte de a sări de pe șine. Cauza exactă rămâne însă necunoscută, ancheta fiind abia la început.

Consilierul municipal Carlos Contrera, membru al Consiliului Municipal Sofia, și-a exprimat îngrijorarea într-o postare pe Facebook. Potrivit acestuia, incidentul nu poate fi tratat cu superficialitate, mai ales că tramvaiul numărul 5 circula pe o rută recent modernizată, cu șine reparate și rame noi.

„Faptul că se repetă astfel de incidente într-o zonă proaspăt reabilitată ridică semne de întrebare. Nu putem exclude nici varianta unei intervenții intenționate”, a transmis Contrera.

Ipotezele anchetei și un precedent periculos

Din punct de vedere operațional, oficialul a subliniat că investigația trebuie să stabilească rapid dacă deraierea s-a produs din cauza unei defecțiuni tehnice, a stării liniilor sau a tramvaiului, ori dacă viteza vehiculului a depășit limitele de siguranță. Totodată, va fi analizată și respectarea procedurilor de către vatman.

Contrera a precizat însă că este puțin probabil ca șoferul să fi putut preveni incidentul, ceea ce sugerează că factori externi ar fi contribuit la deraiaj. Mai mult, acesta a cerut o verificare amănunțită a ipotezei de sabotaj, avertizând că, deși nu s-au înregistrat victime, astfel de episoade scot în evidență vulnerabilitățile sistemului de transport.

„Este vital să ne asigurăm că toate protocoalele de siguranță sunt respectate strict și că nicio acțiune deliberată nu a pus în pericol călătorii”, a declarat consilierul.

Noul incident vine la doar câteva zile după ce un alt tramvai a deraiat periculos în capitala Bulgariei. Atunci, vehiculul s-a răsturnat și a lovit un pasaj, fiind complet distrus. Din fericire, tramvaiul era gol, iar accidentul nu a provocat victime. Totuși, pagubele materiale au fost considerabile, cel puțin șapte autoturisme fiind avariate.

