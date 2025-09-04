Ultima ora
Actualitate
Dezvăluirile martorilor tragediei de la Lisabona: “Era scăpat de sub control. S-a prăbușit ca o cutie de carton”. O fetiță de 3 ani a supraviețuit ca prin minune, tatăl ei a murit
Ce au povestit martorii tragediei de la Lisabona. Sursa foto: Profimedia

O tragedie cumplită a lovit Lisabona, după ce celebrul funicular Elevador da Glória a deraiat și s-a prăbușit miercuri seară, lăsând în urmă 17 morți și 23 de răniți. Printre victime se numără turiști din 10 țări, dar și conductorul vagonului. O fetiță de trei ani a supraviețuit, însă și-a pierdut tatăl, iar bunica ei este în stare critică.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 18:00, pe ruta aglomerată dintre Piața Restauradores și Miradouro de São Pedro de Alcântara, una dintre atracțiile preferate de turiști. Martorii spun că funicularul a pierdut controlul într-o curbă și s-a izbit violent de o clădire.

”Am auzit un zgomot asurzitor, ca o explozie, și apoi s-a făcut liniște totală. Era fum negru peste tot”, a relatat Helen Chow, o turistă canadiană.

Un alt martor, Bruno Pereira, a declarat pentru CNN Portugalia: ”Funicularul s-a prăbușit ca o cutie de carton. Oamenii țipau, alții alergau să-i ajute pe cei prinși sub fiare.”

Prima victimă identificată este André Jorge Gonçalves Marques, angajat al companiei Carris și operator al frânelor. Colegii săi au transmis un mesaj emoționant: ”În numele tuturor, transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei.”

O fetiță de trei ani a scăpat cu viață în mod miraculos

Printre supraviețuitori se numără o fetiță de doar trei ani. Din păcate, tatăl ei a murit pe loc, iar bunica ei se află în stare critică.

”(….) și-a văzut tatăl care nu a mai putut să fie salvat, care a fost alături de mama lui, care, în continuare, este în stare critică în spital. (…). Starea acelei fetițe este, în această clipă, spun medicii, stabilă”, a relatat Laurențiu Rădulescu, trimis special Antena 3 CNN la Lisabona.

Potrivit medicilor, copila se află sub atentă supraveghere, iar șansele ei de recuperare sunt mari. Imaginile de la locul tragediei arată turiști și localnici aprinzând lumânări și depunând flori în memoria victimelor.

Ancheta și primele ipoteze

Premierul Portugaliei, Luís Montenegro, a numit tragedia ”una dintre cele mai mari catastrofe din istoria recentă a Lisabonei” și a declarat o zi de doliu național.

Prima ipoteză a anchetatorilor indică o defecțiune la cablul funicularului. Sindicatele transportatorilor au atras atenția anterior asupra unor probleme tehnice.

”Probabil că nu a existat o întreținere adecvată pentru tipul de trafic solicitat în ultimii ani, probabil a existat o supraîncărcare. Poate că a existat o defecțiune la întreținere”, a explicat Antonio Rodrigues, locuitor din Lisabona.

Autoritățile au suspendat temporar celelalte trei funiculare din capitală pentru verificări tehnice. Elevador da Glória, inaugurat în urmă cu 140 de ani și vizitat anual de peste 3 milioane de turiști, rămâne acum în centrul unei anchete complexe care trebuie să lămurească de ce un simbol al Lisabonei s-a transformat într-un mormânt de metal.

