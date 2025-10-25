Ultima ora
Accident pe DN1 în zona Nistoreşti: Cinci mașini implicate, traficul Ploiești-Brașov oprit

Accident pe DN1 în zona Nistoreşti: Cinci mașini implicate, traficul Ploiești-Brașov oprit
Accident grav pe DN1 / Foto: Arhivă

Circulația pe direcția Ploiești-Brașov a fost complet oprită sâmbătă, 25 octombrie 2025, în urma unui accident rutier care s-a produs în zona localității Nistorești, județul Prahova.

Concret, un număr de cinci mașini au fost implicate în coliziune, iar echipajele de poliție și intervenție se află la fața locului pentru a gestiona situația.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, incidentul s-a petrecut pe sensul de mers Ploiești-Brașov, pe un tronson de drum cu separatoare de sens, ceea ce a îngreunat accesul echipelor de intervenție. În urma impactului, ambele benzi de circulație au fost blocate, ceea ce a dus la oprirea completă a traficului rutier spre munte, informează News.ro.

Intervenția este în plină desfășurare și restricții în trafic

La fața locului acționează polițiști rutieri, echipaje medicale de urgență și pompieri, care acordă îngrijiri persoanelor implicate și lucrează la eliberarea carosabilului. Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale privind numărul de răniți sau gravitatea leziunilor.

Autoritățile recomandă șoferilor care se deplasează pe DN1 să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți în zonă și să manifeste maxim de prudență. Circulația se desfășoară alternativ pe celălalt sens acolo unde este posibil, însă valorile de trafic sunt ridicate, iar timpii de așteptare pot fi semnificativi.

Cauzele accidentului, în curs de stabilire de către Poliție

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a determina circumstanțele exacte ale producerii accidentului de circulație. Primele informații arată că impactul s-ar fi produs pe fondul nerespectării distanței de siguranță și al condițiilor de trafic aglomerat.

DN1 rămâne una dintre cele mai tranzitate artere din România, iar zona Nistorești-Comarnic este frecvent afectată de blocaje în weekend, când traficul spre stațiunile de pe Valea Prahovei crește considerabil.

Reprezentanții IPJ Prahova estimează că circulația pe direcția Ploiești–Brașov va fi reluată după finalizarea cercetărilor și degajarea completă a carosabilului, însă o oră concretă nu a fost comunicată până la momentul redactării acestei știri.

