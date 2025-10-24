Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 17:41
de Daoud Andra

Cum a avut loc accidentul din Iaşi? Şoferul maşinii nu a mai avut timp să oprească, autoturismul a fost zdrobit de camion
Un grav accident rutier a avut loc vineri dimineață, 24 octombrie, pe Drumul Național 2 (DN2), între localitățile Cristești și Drăgușeni, în județul Iași. Un camion s-a răsturnat peste un autoturism, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată o scenă dramatică: șoferul mașinii nu a mai avut nicio șansă să evite impactul, fiind lovit în plin de remorca mastodontului.

Accident mortal pe DN2

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, în accident au fost implicate patru persoane. Două dintre ele, aflate în autoturism, au rămas încarcerate și inconștiente. În ciuda intervenției rapide a salvatorilor, medicii nu au mai putut face nimic pentru victimele din mașină — decesul acestora a fost declarat la fața locului.

La locul tragediei au intervenit 13 pompieri din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, cu două autospeciale de intervenție și o ambulanță SMURD tip EPA. Eforturile lor au fost sprijinite de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași (SAJ), tip C, cu medic.

„Echipajele Secției de Pompieri Pașcani intervin între localitățile Cristești și Drăgușeni, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În eveniment sunt implicate patru persoane, dintre care două victime aflate în autoturism sunt încarcerate și inconștiente”, a transmis ISU Iași într-un comunicat oficial, la scurt timp după producerea accidentului.

Zona a fost complet blocată, iar autoritățile au recomandat șoferilor să evite drumul și să urmeze rute alternative, traficul fiind deviat ore întregi pentru a permite desfășurarea operațiunilor de descarcerare și anchetă.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit imaginilor video surprinse de o cameră de supraveghere și analizate de anchetatori, camionul implicat a pierdut direcția și a intrat pe contrasens, într-o curbă ușoară. Remorca vehiculului de mare tonaj a lovit frontal autoturismul care circula regulamentar, apoi camionul s-a răsturnat peste mașină, strivind-o aproape complet.

Specialiștii cred că șoferul TIR-ului ar fi fost surprins de o frânare bruscă sau de o manevră greșită, posibil din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, carosabilul fiind umed. Pe imaginile filmate se vede cum, cu câteva secunde înainte de impact, șoferul mașinii mici reduce viteza cât poate de mult, dar nu are nicio șansă să evite accidentul, pentru că remorca tirului era deja de-a latul drumului, pe ambele benzi. În următoarea clipă, încărcătura se răstoarnă peste autoturism.

În urma impactului violent, caroseria mașinii a fost deformată complet, iar victimele din interior nu au mai avut nicio șansă. Echipajele de intervenție au lucrat zeci de minute pentru a extrage victimele dintre fiarele contorsionate.

Șoferul camionului, în stare de șoc

Șoferul camionului, conștient și cooperant, a fost evaluat medical la fața locului. Potrivit echipajelor SMURD, bărbatul se afla în stare de șoc, dar a refuzat transportul la spital după ce a fost monitorizat. Polițiștii i-au recoltat probe pentru stabilirea alcoolemiei, însă primele date indică faptul că nu consumase alcool.

Poliția Rutieră Iași a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă și urmează să stabilească exact cauzele producerii accidentului. Expertiza tehnică va analiza starea vehiculului de mare tonaj, viteza estimată la momentul impactului și eventuale erori de frânare.

