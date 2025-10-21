Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 08:20
de Badea Violeta

Accident grav în Sectorul 5 al Capitalei: două mașini s-au izbit într-o intersecție. O persoană a rămas prinsă între fiarele mașinii, iar unul dintre șoferi a fugit

ACTUALITATE
Doua masini s-au ciocnit intr-o intersectie din sectorul 5 al Capitalei

Un accident violent a avut loc în noaptea de luni, 20 octombrie, spre marți, 21 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei. Două autoturisme s-au ciocnit puternic în intersecția Sebastian, în jurul orei 2:00. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată, iar unul dintre șoferi ar fi părăsit locul accidentului înainte de sosirea autorităților.

Cum s-a produs accidentul din Sectorul 5

Primele informații despre eveniment au apărut pe pagina de Facebook Info Trafic București și Ilfov, unde un internaut a semnalat coliziunea deosebit de puternică.

Martorii au relatat că zgomotul impactului s-a auzit de la câteva străzi distanță, iar traficul în zonă a fost blocat pentru mai bine de o oră. Echipajele de la ISU București-Ilfov au intervenit pentru descarcerarea victimei, care a fost prinsă între fiarele contorsionate ale mașinii.

Celălalt șofer implicat ar fi fugit imediat după producerea accidentului, iar poliția a început o anchetă pentru identificarea lui și stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs coliziunea.

Accident grav in Sectorul 5 al Capitalei

Accident in Sectorul 5. Sursa foto: Facebook

Alte accidente grave, în doar câteva ore

Evenimentul din București vine la scurt timp după alte două accidente rutiere serioase petrecute în țară. Luni seară, 20 octombrie, pe un bulevard intens circulat din Craiova, cinci mașini au fost implicate într-un carambol. Trei dintre autoturisme au fost complet distruse, iar trei persoane au ajuns la spital.

Din primele cercetări, doi șoferi s-ar fi luat la întrecere de la semafor, iar unul dintre ei ar fi pierdut controlul volanului, lovind în plin un alt autoturism condus de o femeie. Martorii au declarat că viteza era foarte mare, iar restul șoferilor nu au mai avut timp să reacționeze.

Tot luni seara, în județul Satu Mare, o ambulanță a fost implicată într-un accident produs în sensul giratoriu de la intrarea în localitatea Vetiș.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean, ”Polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 65 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 194B, în localitatea Vetiș, la sensul giratoriu nu a respectat semnificația indicatorului ”Cedează trecerea”, intrând în coliziune cu o ambulanță care circula pe DN 19”. Două persoane au fost rănite și transportate la spital.

Ce urmează după astfel de evenimente

În toate cele trei cazuri, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și vinovățiile. Specialiștii atrag atenția că viteza excesivă și neatenția la volan sunt principalele cauze ale tragediilor rutiere din ultimele luni.

Deși măsurile de siguranță și infrastructura s-au îmbunătățit, imprudența rămâne un factor major de risc. În urma accidentului din Sectorul 5, zona a fost curățată și traficul reluat, însă imaginile de la fața locului au arătat încă o dată cât de fragilă poate fi o clipă de neatenție în trafic.

