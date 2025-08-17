Ultima ora
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
17 aug. 2025 | 14:54
de Filon Stan

Accident grav la Campionatul Național de Rally Cross. O roată desprinsă a lovit doi spectatori, competiția a fost suspendată

Accident grav la Campionatul Național de Rally Cross. O roată desprinsă a lovit doi spectatori, competiția a fost suspendată

Un grav accident a avut loc duminică, la Campionatul Național de Rally Cross, desfășurat în comuna Bughea de Sus, județul Argeș. În timpul competiției, o roată s-a desprins de la un autoturism aflat în concurs și a lovit doi spectatori.

Accident cu vivtime la Campionatul Național de Rally Cross

Una dintre victime, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a intrat în stop cardio-respirator și a fost transportat de urgență la spitalul din Câmpulung, unde medicii au reușit să îl resusciteze. A doua victimă, conștientă și cooperantă, a fost dusă la aceeași unitate medicală pentru îngrijiri.

Conducătorul autoturismului implicat în accident, un bărbat de 44 de ani, a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultând că nu consumase alcool. Potrivit autorităților, raliul era autorizat și se desfășura pe un traseu amenajat în afara drumului public.

Competiția sportivă a fost supendată

În urma incidentului, Poliția Argeș a deschis dosar penal sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Campionatul Național de Rally Cross a fost oprită după producerea evenimentului.

