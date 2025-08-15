Ultima ora
Accident pe un traseu montan, în Maramureş. Sunt înregistrate mai multe victime după răsturnarea unui SUV
15 aug. 2025 | 17:03
de Diana Dumitrache

Vineri după-amiază, un grav accident s-a produs pe un traseu montan din județul Maramureș, în urma răsturnării unei mașini de teren. Șase persoane au fost rănite, iar două dintre ele se află în stare critică, potrivit primelor informații.

Accident pe un traseu montan din Maramureş

Incidentul a avut loc în zona Prislop – Fântâna Stanchii, pe un drum accidentat. În urma apelului de urgență, autoritățile din județ s-au mobilizat rapid. Echipele Salvamont Maramureș, paramedicii SMURD, cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanță și mai mulți voluntari acționează la fața locului pentru acordarea primului ajutor.

Având în vedere gravitatea situației, au fost solicitate două elicoptere medicale – unul de la Târgu Mureș și altul de la Jibou – pentru transportul victimelor către unități spitalicești.

La momentul redactării acestei știri, operațiunea de salvare și evacuare a răniților este încă în desfășurare.

ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

