Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 11:22
de Daoud Andra

Marco Leu a fost implicat într-un accident grav la raliu. Competiţia este dedicată chiar fondatorului competiției, Mihai Leu. Imagini de la locul incidentului

Actualitate
Marco Leu a fost implicat într-un accident grav la raliu. Competiţia este dedicată chiar fondatorului competiției, Mihai Leu. Imagini de la locul incidentului
3imagini

Mașina în care se afla Marco Leu a suferit avarii majore după ce a spulberat un parapet din beton, fiind ulterior aruncată într-o altă mașină aflată la încărcare. Copilotul a fost preluat de echipajele de urgență și transportat rapid la spital pentru îngrijiri medicale.

Cum s-a petrecut accidentul

Momente dificile pentru Marco Leu, la Timișoara Super Rally, chiar în debutul său pe traseu. La volanul unui Audi R8 GT3 LMS – mașina cu care a concurat cândva tatăl său, regretatul Mihai Leu – tânărul pilot a pierdut controlul în virajul de la Hotel Continental. Bolidul a derapat violent, lovind în plin stațiile de încărcare electrică și oprindu-se deasupra unui autoturism aflat în acel moment la încărcare.

Din fericire, Marco a scăpat nevătămat, însă incidentul a mobilizat rapid echipajele de intervenție – ambulanțe și pompieri ajunși în câteva minute la fața locului, copilotul său având nevoie de îngrijiri medicale. În urma accidentului, sesiunea de calificări a fost suspendată temporar. Ironia face ca Marco să fi fost chiar primul pilot intrat pe traseu în această etapă de calificări.

Vezi și:
Fiul lui Mihai Leu, gest simbolic pentru fostul campion. Marco i-a pilotat mașina, la Trofeul Sinaia: „Un moment emoţionant, un omagiu pentru tata”
Cine este şi cu ce se ocupă fiul lui Mihai Leu. Marco l-a făcut mândru pe regretatul campion: „Omul pe care mă bazez”

Super Rally la Timișoara – ediție specială în memoria lui Mihai Leu

Pe 8 și 9 august, Timișoara devine gazda unei noi etape din Campionatul Național de Super Rally powered by Superbet. Este a treia oară când orașul de pe Bega primește această competiție, iar în acest an, evenimentul este dedicat lui Mihai Leu, fondatorul campionatului și unul dintre simbolurile motorsportului românesc.

Nu mai puțin de 26 de piloți de elită din toată țara au venit pentru a lua startul pe un traseu urban spectaculos, cu linia de plecare în Piața Iancu Huniade și cu parcul service amplasat în parcarea Modex. Circuitul temporar străbate Bulevardul I.C. Brătianu și strada Michelangelo, iar fiecare manșă cronometrată va fi repetată de trei ori, punând la încercare viteza, precizia și rezistența concurenților.

Accesul publicului este liber, iar centrul orașului se va transforma într-un adevărat spectacol automobilistic. Festivitățile au început vineri, 8 august, la ora 20:00, în Piața Libertății, cu ceremonia de deschidere și prezentarea oficială a piloților. Ziua de sâmbătă, 9 august, este dedicată sesiunilor de antrenamente, recunoașteri și manșe oficiale, startul fiind dat la ora 14:00. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 16:00, în Parcul Service.

Meteorologii ANM au emis noi coduri de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de aproape 40 de grade în mai multe judeţe din România
Recomandări
O româncă a dat avans pentru un sejur în Thassos, dar a sfârşit prin nu avea unde sta în vacanţă. „Mizerie peste tot”. Turiştii i-au spus imediat ce trebuia să facă
O româncă a dat avans pentru un sejur în Thassos, dar a sfârşit prin nu avea unde sta în vacanţă. „Mizerie peste tot”. Turiştii i-au spus imediat ce trebuia să facă
CNN: Cinci scenarii pentru finalul războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Putin readuce în prim-plan posibilele căi spre pace
CNN: Cinci scenarii pentru finalul războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Putin readuce în prim-plan posibilele căi spre pace
Summer Well Festival, o dezamăgire pentru mulți români. Detaliul care îi face să promită că nu mai vin anul viitor
Summer Well Festival, o dezamăgire pentru mulți români. Detaliul care îi face să promită că nu mai vin anul viitor
A murit James Lovell, astronautul erou al misiunii Apollo 13 pe care Tom Hanks l-a adus pe marele ecran
A murit James Lovell, astronautul erou al misiunii Apollo 13 pe care Tom Hanks l-a adus pe marele ecran
Epurarea Meta: 16,8 milioane de conturi WhatsApp și Facebook șterse într-o acțiune masivă anti-escrocherii
Epurarea Meta: 16,8 milioane de conturi WhatsApp și Facebook șterse într-o acțiune masivă anti-escrocherii
Nicușor Dan nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, însă ar fi încurcat organizarea. Detaliul asupra căruia s-a răzgândit pe ultima sută de metri
Nicușor Dan nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, însă ar fi încurcat organizarea. Detaliul asupra căruia s-a răzgândit pe ultima sută de metri
O femeie din Bucureşti a fost înjunghiată din senin pe o stradă din Capitală. Martorii nepăsători nici nu au sunat la 112, cum a fost prins agresorul
O femeie din Bucureşti a fost înjunghiată din senin pe o stradă din Capitală. Martorii nepăsători nici nu au sunat la 112, cum a fost prins agresorul
ChatGPT-5 ajunge în Apple Intelligence odată cu iOS 26, dar până atunci Siri folosește încă GPT-4o
ChatGPT-5 ajunge în Apple Intelligence odată cu iOS 26, dar până atunci Siri folosește încă GPT-4o
Revista presei
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 9 august 2025. Zodia care are noroc pe toate planurile
Playtech Știri
Horoscop weekend 9-10 august 2025. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și noroc la bani
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei