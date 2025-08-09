Marco Leu a fost implicat într-un accident grav la raliu. Competiţia este dedicată chiar fondatorului competiției, Mihai Leu. Imagini de la locul incidentului

Mașina în care se afla Marco Leu a suferit avarii majore după ce a spulberat un parapet din beton, fiind ulterior aruncată într-o altă mașină aflată la încărcare. Copilotul a fost preluat de echipajele de urgență și transportat rapid la spital pentru îngrijiri medicale.

Cum s-a petrecut accidentul

Momente dificile pentru Marco Leu, la Timișoara Super Rally, chiar în debutul său pe traseu. La volanul unui Audi R8 GT3 LMS – mașina cu care a concurat cândva tatăl său, regretatul Mihai Leu – tânărul pilot a pierdut controlul în virajul de la Hotel Continental. Bolidul a derapat violent, lovind în plin stațiile de încărcare electrică și oprindu-se deasupra unui autoturism aflat în acel moment la încărcare.

Din fericire, Marco a scăpat nevătămat, însă incidentul a mobilizat rapid echipajele de intervenție – ambulanțe și pompieri ajunși în câteva minute la fața locului, copilotul său având nevoie de îngrijiri medicale. În urma accidentului, sesiunea de calificări a fost suspendată temporar. Ironia face ca Marco să fi fost chiar primul pilot intrat pe traseu în această etapă de calificări.

Super Rally la Timișoara – ediție specială în memoria lui Mihai Leu

Pe 8 și 9 august, Timișoara devine gazda unei noi etape din Campionatul Național de Super Rally powered by Superbet. Este a treia oară când orașul de pe Bega primește această competiție, iar în acest an, evenimentul este dedicat lui Mihai Leu, fondatorul campionatului și unul dintre simbolurile motorsportului românesc.

Nu mai puțin de 26 de piloți de elită din toată țara au venit pentru a lua startul pe un traseu urban spectaculos, cu linia de plecare în Piața Iancu Huniade și cu parcul service amplasat în parcarea Modex. Circuitul temporar străbate Bulevardul I.C. Brătianu și strada Michelangelo, iar fiecare manșă cronometrată va fi repetată de trei ori, punând la încercare viteza, precizia și rezistența concurenților.

Accesul publicului este liber, iar centrul orașului se va transforma într-un adevărat spectacol automobilistic. Festivitățile au început vineri, 8 august, la ora 20:00, în Piața Libertății, cu ceremonia de deschidere și prezentarea oficială a piloților. Ziua de sâmbătă, 9 august, este dedicată sesiunilor de antrenamente, recunoașteri și manșe oficiale, startul fiind dat la ora 14:00. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 16:00, în Parcul Service.