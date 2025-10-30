Accident grav în județul Mureș: două mașini s-au ciocnit, 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 20:16
de Badea Violeta

ACTUALITATE
Tragedie rutiera in Mures. Sursa foto: ISU Mures

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc joi, 30 octombrie, în județul Mureș, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent pe raza localității Ideciu de Jos. În total, 11 persoane au fost implicate, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Intervenția echipajelor de salvare a fost rapidă, iar una dintre victime a avut nevoie de descarcerare.

Ce s-a întâmplat la Ideciu de Jos

Potrivit informațiilor transmise de ISU Mureș, accidentele rutiere grave continuă să fie o realitate îngrijorătoare pe drumurile județene, iar incidentul din Ideciu de Jos confirmă acest lucru.

”Accident rutier între două autoturisme, produs pe raza localităţii Ideciu de Jos. Intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reghin”, au anunţat reprezentanții instituției.

În cele două autoturisme se aflau în total 11 persoane – patru într-o mașină și șapte în cealaltă, un autoturism de familie. Impactul a fost atât de puternic încât una dintre persoane a rămas încarcerată.

”În urma impactului, o persoană a fost încarcerată, aceasta a fost extrasă în cel mai scurt timp posibil şi predată echipajului medical aflat la faţa locului”, au precizat pompierii.

Accident grav in judetul Mures

Incident rutier sever in Mures. Sursa foto: ArdealNews

11 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale

Toate cele 11 persoane implicate în accident au necesitat evaluare medicală imediată. Personalul de pe ambulanțele sosite la fața locului a acordat îngrijiri fiecărei victime, astfel încât eventualele leziuni ascunse să fie depistate la timp.

”Toate persoanele sunt asistate medical la faţa locului de către personalul medical de pe ambulanţele aflate la locul intervenţiei”, au transmis autoritățile.

În urma evaluării, trei persoane au fost transportate la spital pentru investigații și tratament suplimentar, medicii suspectând traumatisme cauzate de impactul puternic.

Cum au intervenit echipele de salvare

Intervenția pompierilor și a echipajelor medicale a fost promptă, iar operațiunile s-au desfășurat contracronometru. Pentru una dintre victime a fost necesară intervenția echipajului de descarcerare, confirmând gravitatea accidentului. Restul persoanelor au fost monitorizate și tratate la fața locului, până la stabilizarea stării lor.

Accidentul readuce în atenție importanța respectării regulilor de circulație și a prudenței la volan, mai ales pe drumurile județene, unde vizibilitatea și infrastructura pot varia semnificativ.

