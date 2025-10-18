Reguli de circulație pe drumurile expres din România, limita de viteză. Când rămâi fără permis de conducere, conform Codului Rutier

Drumurile expres din România au devenit în ultimii ani o alternativă rapidă la autostrăzi, însă mulți șoferi nu cunosc exact regulile de circulație care li se aplică. Deși aceste șosele sunt gândite pentru viteză, Codul Rutier stabilește limite clare, diferențiate în funcție de tipul vehiculului și de experiența conducătorului auto. Depășirea acestor limite nu se sancționează doar cu amendă, ci, în anumite cazuri, și cu suspendarea permisului de conducere.

În 2025, potrivit legislației în vigoare, limita maximă de viteză pe drumurile expres este de 120 km/h , în timp ce pe autostrăzi rămâne 130 km/h . Valorile sunt valabile pentru autoturismele din categoriile A și B conduse de șoferi cu experiență. Cei aflați în primul an de permis sau care conduc autovehicule speciale (cu remorcă, de mare tonaj sau pentru transport de persoane) trebuie să respecte praguri mai mici.

Limitele legale și categoriile de vehicule

Codul Rutier impune reguli diferențiate pentru fiecare tip de vehicul și experiență de conducere. Pe drumurile expres:

– autovehiculele din categoriile A și B pot circula cu maximum 120 km/h ;

– autovehiculele din categoriile A și B care tractează remorci au limita redusă la 110 km/h ;

– șoferii începători (cu permis obținut de mai puțin de un an) nu pot depăși 100 km/h ;

– vehiculele din categoriile C, D și subcategoria D1 au limita de 100 km/h ;

– autovehiculele din subcategoriile A1, B1 și C1 pot circula cu 90 km/h ;

– vehiculele din subcategoria C1 cu remorcă nu pot depăși 80 km/h .

Pe aceste drumuri, nu au voie să circule vehicule care, prin construcție, nu pot atinge o viteză minimă de 50 km/h , iar pentru autovehiculele cu gabarite depășite sau care transportă mărfuri periculoase, limita maximă este de 70 km/h .

În anumite zone, administratorul drumului poate impune limite suplimentare, între 60 și 80 km/h , în special acolo unde există riscuri crescute de accidente, curbe periculoase sau lucrări în desfășurare.

Când rămâi fără permis și ce amenzi riști

Depășirea limitei de viteză este una dintre cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere, motiv pentru care legislația românească a prevăzut sancțiuni progresive. În funcție de cât de mult depășești limita legală, poți primi de la 2 până la 20 de puncte de amendă , iar în unele cazuri rămâi fără permis chiar din prima abatere.

Grila sancțiunilor este următoarea:

– +10 până la +20 km/h: 2–3 puncte de amendă;

– +21 până la +30 km/h: 4–5 puncte de amendă;

– +31 până la +40 km/h: 6–8 puncte de amendă;

– peste +41 km/h: 9–20 puncte de amendă.

Dacă depășești cu peste 50 km/h limita legală, permisul se suspendă automat pentru 90 de zile . În cazul în care viteza depășește limita cu mai mult de 70 km/h , perioada de suspendare crește la 120 de zile .

Având în vedere limita de 120 km/h pentru drumurile expres, pierzi permisul în următoarele situații:

– la 171 km/h sau mai mult , pentru autovehiculele din categoriile A și B;

– la 161 km/h sau mai mult , dacă ai remorcă;

– la 151 km/h sau mai mult , dacă ești șofer începător;

– la 151 km/h sau mai mult , pentru vehiculele din categoriile C și D;

– la 141 km/h sau mai mult , dacă tractezi o remorcă în categoriile C sau D;

– la 136 km/h sau mai mult , pentru vehiculele din subcategoriile A1, B1 și C1;

– la 126 km/h sau mai mult , pentru vehiculele din subcategoria C1 cu remorcă.

Dacă radarul te surprinde la doar 1 km/h sub aceste valori, scapi cu o amendă, însă punctele de penalizare pot fi considerabile.

Cât plătești pentru o amendă de viteză în 2025

Punctul de amendă este stabilit în 2025 la 5% din salariul minim brut pe economie , adică 202,5 lei . Prin urmare, o amendă pentru depășirea vitezei poate varia de la câteva sute până la peste 4.000 de lei , în funcție de gravitatea abaterii.

De exemplu, o depășire cu 20 km/h peste limită se sancționează cu 2–3 puncte, adică între 405 și 607 lei, în timp ce o depășire de peste 50 km/h atrage amenda maximă (până la 4.050 lei) și suspendarea permisului pentru 3 luni.

Chiar dacă depășirea cu 1–9 km/h peste limită nu aduce sancțiune contravențională, această abatere devine relevantă în caz de accident, fiind menționată în procesul-verbal de constatare.

Drumurile expres, între viteză și responsabilitate

Drumurile expres sunt proiectate pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de deplasare, dar nu sunt o invitație la depășirea limitelor legale. Lipsa intersecțiilor la nivel și restricțiile impuse vehiculelor lente creează un sentiment de siguranță fals, motiv pentru care șoferii tind să exagereze cu viteza.

Poliția Rutieră a anunțat că intensifică verificările pe tronsoanele nou deschise, iar radarele fixe vor fi integrate în sistemul electronic național de monitorizare a vitezei. În plus, din 2025, sancțiunile repetate pentru depășirea vitezei pot duce la suspendarea permisului pentru perioade mai lungi și, în cazuri grave, la anularea dreptului de a conduce.