Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
17 aug. 2025 | 19:41
de Bianca Dumbrăveanu

A murit Terence Stamp, actorul britanic celebru pentru rolul său negativ în Superman

Terence Stamp, actorul englez care l-a interpretat pe Generalul Zod, inamicul principal al lui Superman, a murit la vârsta de 87 de ani. Cu o carieră ce s-a întins pe parcursul a șase decenii, Stamp a rămas în memoria publicului pentru rolurile sale puternice, fie că a fost vorba de personaje negative sau de figuri complexe în producții de cinema recunoscute internațional. Anunțul a fost făcut duminică dimineață, printr-o declarație transmisă de familia sa agenției de presă Reuters.

O carieră de peste 60 de ani

Terence Stamp s-a remarcat încă din tinerețe, după ce a obținut o bursă pentru a urma cursurile unei școli de actorie. Născut la 22 iulie 1938 în Stepney, estul Londrei, într-o familie modestă, el a urmat mai întâi școala de gramatică, iar înainte de a-și descoperi chemarea pentru teatru și film a lucrat în publicitate. Debutul său în cinematografie a venit în 1962, odată cu filmul Billy Budd, unde a interpretat rolul principal, pe cel al unui marinar naiv din secolul al XVIII-lea.

Interpretarea i-a adus imediat recunoaștere: o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar și un Glob de Aur pentru cel mai bun debutant. Aceste premii au marcat începutul unei cariere care avea să se întindă pe mai bine de șase decenii.

Rolurile care l-au făcut celebru

Deși a jucat o varietate de personaje, Stamp a fost remarcat în mod special pentru modul în care a dat viață personajelor negative. Publicul și criticii deopotrivă l-au apreciat pentru intensitatea pe care o aducea în astfel de interpretări. Cele mai cunoscute roluri rămân cel al Generalului Zod în filmele Superman și Superman II, dar și cel al sergentului Troy în Departe de lumea dezlănțuită din 1967.

Pe lângă aceste apariții emblematice, Stamp a fost distribuit și în producții precum The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, Valkyrie sau adaptări după opere literare celebre. Diversitatea filmelor în care a jucat demonstrează abilitatea sa de a se adapta la genuri diferite, de la drame istorice până la science fiction.

Un artist complet

Pe lângă cariera sa de actor, Stamp a fost și scriitor. A publicat mai multe volume în care a împărtășit experiențele sale, atât din lumea filmului, cât și din viața personală. Această dimensiune suplimentară a carierei sale l-a transformat într-o personalitate complexă, care a știut să folosească nu doar imaginea de pe ecran, ci și cuvântul scris pentru a transmite emoții și idei.

Familia sa a subliniat în mesajul de rămas bun că moștenirea lui artistică nu se va opri odată cu dispariția lui fizică. Filmele și cărțile lui vor continua să fie descoperite și apreciate de generațiile viitoare.

„El lasă în urmă o muncă extraordinară, atât ca actor, cât și ca scriitor, care va continua să atingă oamenii pentru mulți ani de acum înainte”, au spus apropiații săi, potrivit BBC.

