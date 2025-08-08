ANAF te face „vedetă fiscală” dacă nu ai datorii la stat – Numele românilor cinstiți vor apărea pe o listă, pentru a beneficia de „recunoaștere publică”

Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 13:18
de Mădălina Bahrim

Guvernul pregătește o modificare legislativă care va schimba semnificativ modul în care sunt tratate unele informații fiscale. Un proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării propune eliminarea din categoria de „secret fiscal” a datelor privind identificarea contribuabililor, natura și cuantumul obligațiilor fiscale. În baza acestei schimbări, ANAF și autoritățile fiscale locale vor putea publica liste cu persoanele fizice și juridice care nu au datorii la stat, pentru a le oferi o formă de recunoaștere publică.

În prezent, Codul de procedură fiscală impune confidențialitatea asupra unei game largi de informații: date de identificare, obligații fiscale, venituri, bunuri, plăți, conturi, transferuri, solduri, deduceri, credite și alte date din declarații sau documente. Proiectul de lege reduce această listă, păstrând sub protecția secretului fiscal doar informații precum plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net și datele din documente fiscale.

Astfel, date precum numele contribuabilului, localitatea și numărul rolului fiscal, precum și cuantumul obligațiilor achitate sau restante, nu vor mai fi considerate confidențiale. Potrivit notei de fundamentare, scopul acestei modificări este creșterea transparenței și facilitarea accesului la anumite date pentru control, verificare și alte intervenții ale autorităților fiscale.

„Lista de onoare” pentru contribuabilii corecți

Proiectul introduce obligația Fiscului central și a autorităților fiscale locale de a publica, pe paginile proprii de internet, nu doar listele cu debitorii și cuantumul restanțelor lor, ci și liste cu persoanele, fizice și juridice, care și-au plătit la timp toate obligațiile fiscale și nu au datorii.

Pentru persoanele fizice, aceste liste vor include numele, localitatea și numărul rolului fiscal. În cazul organelor fiscale centrale, publicarea se va face conform unui ordin al președintelui ANAF, iar pentru autoritățile fiscale locale, prin hotărâri ale consiliilor locale și prin Monitorul Oficial Local.

„Publicarea listei contribuabililor fără restanțe poate stimula alte persoane și entități să își plătească obligațiile la timp pentru a beneficia de această recunoaștere publică”, se arată în document.

Măsura urmărește, potrivit inițiatorilor, creșterea vizibilității celor care respectă legea fiscală și promovarea conformității.

Acces mai rapid la informații despre venituri și proprietăți

Proiectul prevede și o schimbare importantă privind schimbul de date între ANAF și primării. Fiscul va fi obligat să transmită organelor fiscale locale informații despre sursele de venit ale persoanelor fizice, precum și datele transmise de Uniunea Națională a Notarilor Publici privind actele de vânzare-cumpărare pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport.

De asemenea, la dobândirea dreptului de proprietate, cumpărătorii vor trebui să prezinte certificate de atestare fiscală care să confirme plata tuturor obligațiilor către bugetul local sau, alternativ, verificarea se va putea face electronic. Măsura este justificată prin necesitatea de a garanta plata taxelor înainte de transferul proprietății, pentru o mai bună gestionare a finanțelor locale și prevenirea evaziunii fiscale.

O lege care aduce transparență, dar și dezbateri

Dacă proiectul va fi adoptat, ANAF va putea crea o „listă albă” a contribuabililor corecți, alături de „lista neagră” a datornicilor. Susținătorii măsurii spun că aceasta va stimula plata la timp a impozitelor, iar contribuabilii corecți vor beneficia de recunoaștere publică. Totuși, rămâne de văzut cum va fi primită publicarea numelui și localității unei persoane fizice, chiar și în contextul în care aceasta nu are datorii.

Măsura ar putea schimba radical modul în care românii privesc relația cu ANAF, dintr-o instituție percepută strict ca organ de control, într-una care oferă și recunoaștere celor care își în

