James Gunn ar putea interpreta greșit esența lui Superman în filmul său. Iată de ce regizorul s-ar putea fă fi mers pe o pantă greșită

Superman este unul dintre cei mai emblematici supereroi din istoria benzilor desenate, un personaj complex cu o identitate care a evoluat timp de aproape un secol. Recent, James Gunn a afirmat că s-a inspirat în mod special din seria All-Star Superman pentru a-și crea propria versiune a Omului de Oțel.

Totuși, mulți fani și critici susțin că interpretarea lui Gunn se îndepărtează semnificativ de esența originală a personajului, în special în ceea ce privește forța extraordinară și natura duală, de om și extraterestru.

Puterea lui Superman, un atribut fundamental

În All-Star Superman, scris de Grant Morrison, personajul principal este prezentat ca o ființă aproape divină, capabilă să înfrunte orice pericol, chiar și în pragul morții.

Lois Lane, jurnalista dedicată, scrie fără ezitare despre succesul iminent al lui Superman, pentru că știe că, indiferent de obstacole, el triumfă întotdeauna. Acest lucru demonstrează, de altfel, un adevăr esențial: Superman este cel mai puternic om din încăpere, iar forța sa este un element constant, nu ceva ce poate fi pus la îndoială.

Contrar acestei tradiții, versiunea propusă de James Gunn îl arată pe Superman ca pe un personaj care pierde primul său duel și se chinuie să învingă dușmani mult mai slabi, ceea ce pare să diminueze una dintre trăsăturile fundamentale ale eroului.

În plus, pentru a justifica această vulnerabilitate, Gunn introduce ideea luptei cu un clonă, ceea ce diluează impactul și credibilitatea forței autentice a personajului, scrie Polygon.

Dualitatea între extraterestru și om, miezul identității lui

Un alt aspect crucial al mitologiei lui Superman este natura sa „alienă”. Kal-El este fiul unui popor extraterestru disparut, dar este crescut de o familie umană din Kansas, fapt care îi oferă o perspectivă unică și o identitate dublă.

El este, în esență, un străin în această lume, dar și un simbol al speranței și idealurilor umane. Această tensiune între originea sa și valorile pe care le adoptă îl face mai profund și mai complex.

În versiunea lui Gunn, această dualitate este interpretată diferit. Filmul sugerează că părinții săi kryptonieni intenționau ca el să domine omenirea, o idee pe care Superman o respinge în favoarea valorilor umane.

Astfel, eroul pare să nege chiar însăși natura sa alienă, afirmând că este „la fel de uman ca oricine”. Această schimbare reduce din misterul și înălțimea mitologică a personajului, făcându-l mai apropiat, dar mai puțin extraordinar.

Comparativ, în All-Star Superman, conversația dintre Kal-El și tatăl său, Jor-El, scoate în evidență rolul său ca simbol de speranță și ideal pentru omenire, ca o figură aproape mitică care le arată oamenilor „chipul omului de mâine”.

Această perspectivă îl înalță pe Superman dincolo de limitele umanității, în timp ce interpretarea lui Gunn îl aduce mai aproape de nivelul nostru, cu costul unei pierderi a profunzimii caracterului său.

Interpretarea lui James Gunn oferă, așadar, o versiune mai umanizată și accesibilă a lui Superman, dar sacrifică elemente definitorii care au făcut din acest personaj un simbol universal al puterii și speranței.

Fanii clasici vor continua să prefere abordarea clasică, care îl vede pe Kal-El nu doar ca pe un om cu puteri, ci ca pe un adevărat far al idealurilor mărețe.