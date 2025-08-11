Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 10:00
de Iulia Kelt

James Gunn ar putea interpreta greșit esența lui Superman în filmul său. Iată de ce regizorul s-ar putea fă fi mers pe o pantă greșită

Filme și seriale
James Gunn ar putea interpreta greșit esența lui Superman în filmul său. Iată de ce regizorul s-ar putea fă fi mers pe o pantă greșită
James Gunn ar putea interpreta greșit esența lui Superman / Foto: ScreenRant

Superman este unul dintre cei mai emblematici supereroi din istoria benzilor desenate, un personaj complex cu o identitate care a evoluat timp de aproape un secol. Recent, James Gunn a afirmat că s-a inspirat în mod special din seria All-Star Superman pentru a-și crea propria versiune a Omului de Oțel.

Totuși, mulți fani și critici susțin că interpretarea lui Gunn se îndepărtează semnificativ de esența originală a personajului, în special în ceea ce privește forța extraordinară și natura duală, de om și extraterestru.

Puterea lui Superman, un atribut fundamental

În All-Star Superman, scris de Grant Morrison, personajul principal este prezentat ca o ființă aproape divină, capabilă să înfrunte orice pericol, chiar și în pragul morții.

Vezi și:
„Pokémon: The Movie 2000” poate fi vizionat gratuit pe YouTube pentru o perioadă limitată
Eddie Murphy revine în rolul măgarului, într-un spin-off inspirat din universul filmului Shrek

Lois Lane, jurnalista dedicată, scrie fără ezitare despre succesul iminent al lui Superman, pentru că știe că, indiferent de obstacole, el triumfă întotdeauna. Acest lucru demonstrează, de altfel, un adevăr esențial: Superman este cel mai puternic om din încăpere, iar forța sa este un element constant, nu ceva ce poate fi pus la îndoială.

Contrar acestei tradiții, versiunea propusă de James Gunn îl arată pe Superman ca pe un personaj care pierde primul său duel și se chinuie să învingă dușmani mult mai slabi, ceea ce pare să diminueze una dintre trăsăturile fundamentale ale eroului.

În plus, pentru a justifica această vulnerabilitate, Gunn introduce ideea luptei cu un clonă, ceea ce diluează impactul și credibilitatea forței autentice a personajului, scrie Polygon.

Dualitatea între extraterestru și om, miezul identității lui

Un alt aspect crucial al mitologiei lui Superman este natura sa „alienă”. Kal-El este fiul unui popor extraterestru disparut, dar este crescut de o familie umană din Kansas, fapt care îi oferă o perspectivă unică și o identitate dublă.

El este, în esență, un străin în această lume, dar și un simbol al speranței și idealurilor umane. Această tensiune între originea sa și valorile pe care le adoptă îl face mai profund și mai complex.

În versiunea lui Gunn, această dualitate este interpretată diferit. Filmul sugerează că părinții săi kryptonieni intenționau ca el să domine omenirea, o idee pe care Superman o respinge în favoarea valorilor umane.

Astfel, eroul pare să nege chiar însăși natura sa alienă, afirmând că este „la fel de uman ca oricine”. Această schimbare reduce din misterul și înălțimea mitologică a personajului, făcându-l mai apropiat, dar mai puțin extraordinar.

Comparativ, în All-Star Superman, conversația dintre Kal-El și tatăl său, Jor-El, scoate în evidență rolul său ca simbol de speranță și ideal pentru omenire, ca o figură aproape mitică care le arată oamenilor „chipul omului de mâine”.

Această perspectivă îl înalță pe Superman dincolo de limitele umanității, în timp ce interpretarea lui Gunn îl aduce mai aproape de nivelul nostru, cu costul unei pierderi a profunzimii caracterului său.

Interpretarea lui James Gunn oferă, așadar, o versiune mai umanizată și accesibilă a lui Superman, dar sacrifică elemente definitorii care au făcut din acest personaj un simbol universal al puterii și speranței.

Fanii clasici vor continua să prefere abordarea clasică, care îl vede pe Kal-El nu doar ca pe un om cu puteri, ci ca pe un adevărat far al idealurilor mărețe.

Vreme instabilă la început de săptămână: vijelii, dar și caniculă în mai multe zone. Sunt restricţii de circulaţie pentru camioane din cauza temperaturilor ridicate
Recomandări
Testul australian care a dezvăluit surprize majore la SUV-urile moderne, inclusiv electrice
Testul australian care a dezvăluit surprize majore la SUV-urile moderne, inclusiv electrice
Mașinile vechi, taxate semnificativ mai mult din 2026: cum se schimbă impozitul auto în România
Mașinile vechi, taxate semnificativ mai mult din 2026: cum se schimbă impozitul auto în România
Bateriile care se repară singure, soluția deșteaptă pentru viitorul mașinilor electrice. Cum funcționează tehnologia revoluționară
Bateriile care se repară singure, soluția deșteaptă pentru viitorul mașinilor electrice. Cum funcționează tehnologia revoluționară
Pierdem legătura cu natura: studiul care arată cum dispariția unor cuvinte precum „râu” sau „floare” anunță o criză pentru generațiile viitoare
Pierdem legătura cu natura: studiul care arată cum dispariția unor cuvinte precum „râu” sau „floare” anunță o criză pentru generațiile viitoare
O schemă de înșelăciune ingenioasă îi vizează pe românii aflați în tranzit prin Bulgaria. Povestea unei familii care a scăpat de o capcană periculoasă
O schemă de înșelăciune ingenioasă îi vizează pe românii aflați în tranzit prin Bulgaria. Povestea unei familii care a scăpat de o capcană periculoasă
Noul ChatGPT-5 halucinează mai puțin decât versiunile anterioare
Noul ChatGPT-5 halucinează mai puțin decât versiunile anterioare
Ce pot face hackerii atunci când lucrează în slujba binelui – Sistemele de apă, protejate de voluntari împotriva atacurilor cibernetice venite din China și Iran
Ce pot face hackerii atunci când lucrează în slujba binelui – Sistemele de apă, protejate de voluntari împotriva atacurilor cibernetice venite din China și Iran
Cel mai nou troian bancar ce te poate lăsa fără bani în cont – Coyote exploatează o funcție de accesibilitate din Windows
Cel mai nou troian bancar ce te poate lăsa fără bani în cont – Coyote exploatează o funcție de accesibilitate din Windows
Revista presei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc 11-17 august 2025. Şarpele trebuie să înceapă să aibă încredere în ceilalţi şi să spună ce îşi doreşte cu adevărat
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 11 august. Este un război zodiacal, nativii Berbec au parte de confruntări directe
Playtech Știri
Trei zodii care atrag succesul financiar între 11 şi 17 august 2025. Energia abundenţei este de partea lor
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei