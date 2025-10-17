Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 16:11
de Bianca Dumbrăveanu

A murit sora lui Adrian Năstase. Momente grele pentru fostul premier

Fostul premier al României, Adrian Năstase, trece prin momente dificile după ce sora sa, Dana-Marina Barb, a murit la vârsta de 72 de ani. Anunțul trist a fost făcut chiar de acesta, vineri, printr-o postare pe blogul său personal. Fostul lider al PSD a scris un mesaj emoționant în care a vorbit despre legătura strânsă dintre el și sora sa, dar și despre suferințele prin care aceasta a trecut în ultimii ani.

Mesajul emoționant al lui Adrian Năstase

„Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat. Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață. Inclusiv pentru mine, în vremea dosarelor și a închisorilor. A îndurat multe, în ultimii ani, și din motive de sănătate. Fiica ei, Anda, i-a fost tot timpul alături. Pentru mine a fost mereu un punct de sprijin și un sfătuitor, mai ales după moartea părinților”, a scris Adrian Năstase pe blogul său personal, alături de mai multe fotografii cu sora sa.

Potrivit fostului premier, Dana-Marina Barb va fi înmormântată vineri, 17 octombrie.

„O inmormântăm astăzi cu un gând de suferință si de iubire, cu speranța că Dumnezeu ii va inchide rănile si o va odihni!”, a mai scris acesta.

Familia Năstase a trecut de-a lungul timpului prin mai multe încercări, iar relația dintre fostul premier și sora sa era una apropiată. Cei doi au rămas uniți în fața greutăților, mai ales în perioada în care Năstase a fost condamnat la închisoare în dosarul Zambaccian.

„A fost pedepsit pentru că a fost patriot”

În anul 2014, după condamnarea definitivă a lui Adrian Năstase, sora sa, Dana Barb, a fost una dintre cele mai vocale persoane care i-au luat apărarea. Ea a mers la locuința fostului premier din Zambaccian și a declarat jurnaliștilor că fratele ei a fost nedreptățit.

„Eu și familia așteptăm ca justiția divină să își spună cuvântul. Are mai multă putere. (…) Ai vrut sa fii patriot, te pedepsesc (…) Cine lupta pentru Romania în clipa de față e pedepsit. El totdeauna s-a sacrificat pentru ceilalți”, spunea atunci Dana Barb, potrivit ziare.com.

Întrebată dacă fostul premier este pregătit să se întoarcă în închisoare, ea a răspuns:

„Noi suntem pregătiți totdeauna, asta a fost soarta noastră în această țară.”

Sora lui Năstase a avut mereu un discurs tranșant și a arătat sprijin necondiționat pentru fratele său, chiar și în cele mai grele momente, cum a fost tentativa de sinucidere a acestuia în 2012, la prima condamnare.

