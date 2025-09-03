Ultima ora
Politic

Adrian Năstase, prima reacție despre prezența la parada din Beijing: „Am fost ca persoană privată. MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova"
Prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la evenimentul de la Beijing a stârnit controverse la București Foto: Ambasada Chinei

Fostul premier Adrian Năstase a oferit primele explicații după apariția sa la parada militară de la Beijing, unde a fost fotografiat alături de liderii Chinei și Rusiei. Acesta a subliniat că a participat în calitate de fost demnitar, fără să reprezinte actuala conducere politică a României.

„La evenimentul de astăzi am participat ca persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu pot decide pe cine invită președintele Xi în țara sa. Așa cum nu pot decide pe cine invită președintele Trump în Alaska”, a transmis Năstase pe blogul personal.

Oana Țoiu, reacție dură după apariția fotografiei

Prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la evenimentul de la Beijing a stârnit controverse la București. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a criticat dur apariția lor într-o fotografie de grup alături de Vladimir Putinși Xi Jinping, subliniind că România „nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați lângă agresor”.

Ambasada Chinei la București le-a mulțumit lui Adrian Năstase și Vioricăi Dăncilă pentru participare

Ambasada Chinei la București a transmis, miercuri, un mesaj public pe Facebook, prin care le mulțumește foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă pentru participarea la parada militară organizată de Xi Jinping la Beijing, eveniment desfășurat pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei în fața Japoniei și a sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Mulțumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație”, a scris Ambasada Chinei, subliniind importanța momentului istoric marcat la Beijing.

Reacții dure în România după apariția imaginilor cu Putin și Kim Jong Un

Prezența foștilor premieri români la evenimentul din Beijing a generat un scandal politic la București. Fotografiile în care Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un au stârnit critici dure din partea oficialilor români.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat ferm, precizând că România „nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați lângă Putin”, subliniind că aceștia au participat la eveniment ca persoane private și nu în numele statului român:

„România și-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA și susținerea democrațiilor. Politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a punctat Țoiu.

La rândul său, Adrian Năstase a declarat că a participat „ca persoană particulară”, subliniind că MAE „nu a înțeles” că evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova. Și președintele Nicușor Dan a comentat situația, afirmând că cei doi „nu au acționat în numele statului român”.

Viorica Dăncilă, despre prezența la parada militară din Beijing: „Pentru mine a fost o onoare”

Fosta șefă a Guvernului, Viorica Dăncilă, a oferit primele explicații după apariția la Parada Victoriei din Piața Tiananmen și fotografia de grup în care apare alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un. Dăncilă a subliniat că a participat în calitate de fost prim-ministru și a fost invitată personal de către președintele Chinei.

„Pentru mine a fost o onoare să fiu invitată de președintele unei țări atât de puternice. Am participat ca fost prim-ministru, nu sunt angajată a statului român și nu am reprezentat oficial România”, a declarat Dăncilă pentru Gândul.

Dăncilă a lansat și un mesaj direct pentru Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, care a criticat prezența foștilor premieri români la eveniment:

„Mi-ar plăcea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri politici importanți. Fără dialog, România rămâne în plan secund. Comunicarea cu liderii altor state aduce dezvoltare și ar trebui să avem relații bune cu toate țările lumii, inclusiv cu China”, a subliniat fostul premier.

Dăncilă a precizat că, la eveniment, s-a salutat doar cu Xi Jinping și soția acestuia și că a transmis liderului chinez că i-a făcut „o mare plăcere să participe”. Totodată, a reiterat că România „are nevoie de prieteni” și că o atitudine ostilă față de marile puteri „nu ne avantajează”.

Contextul scandalului politic

Prezența lui Adrian Năstase și Vioricăi Dăncilă la parada militară din Beijing a generat un val de critici la București, după ce fotografiile cu liderii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un au devenit publice. Oana Țoiu a declarat că România „nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați lângă Putin” și a subliniat că foștii premieri au fost acolo în calitate privată.

După paradă, Dăncilă și Năstase au participat și la un dineu oficial oferit de Xi Jinping, însă, potrivit fostei șefe a Guvernului, „am stat în zone diferite”.

