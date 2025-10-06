Ultima ora
Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
06 oct. 2025 | 17:08
de Vieriu Ionut

Cod roșu de furtuni în Bulgaria. Trei oameni au murit în urma inundațiilor, MAE avertizează românii aflați în vacanță

ȘTIRI EXTERNE
Cod roșu de furtuni în Bulgaria. Trei oameni au murit în urma inundațiilor, MAE avertizează românii aflați în vacanță

Vacanțele românilor petrecute pe litoralul bulgăresc s-ar putea transforma într-un coșmar, după ce vremea extremă a lovit puternic coasta Mării Negre. În ultimele ore, autoritățile din Bulgaria au emis un cod roșu de furtuni și ploi torențiale, iar Ministerul Afacerilor Externe de la București îi avertizează pe cetățenii români aflați în țara vecină să manifeste prudență maximă.

Cod roșu de furtuni pe litoralul bulgăresc

Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie din Bulgaria a anunțat pentru ziua de 7 octombrie 2025 un cod roșu de vreme severă, valabil pentru mai multe regiuni de la Marea Neagră. Printre zonele aflate sub incidența acestei avertizări se numără Dobrich, Varna, Burgas, Yambol și Haskovo, unde precipitațiile abundente și rafalele de vânt au provocat deja pagube semnificative.

Autoritățile bulgare au avertizat că sistemele de drenaj nu mai pot face față volumului uriaș de apă căzut într-un interval scurt de timp, ceea ce a dus la inundații rapide în mai multe localități de coastă. În unele regiuni, accesul rutier a fost îngreunat sau complet blocat, iar circulația aeriană ar putea fi de asemenea perturbată.

Trei persoane au murit în stațiunea Elenite

Stațiunea Elenite, una dintre cele mai populare destinații turistice de pe litoralul bulgăresc, a fost grav afectată de ploile torențiale. Potrivit ministrului bulgar de Interne, Daniel Mitov, cel puțin trei persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor.

„Una dintre victime este un polițist de frontieră implicat în operațiunile de salvare, o alta este un operator de excavator care lucra la îndepărtarea resturilor, iar a treia victimă este un muncitor prins într-o cameră de hotel de la parter în timpul primului val de viitură”, a declarat Mitov într-o conferință de presă susținută la Nessebar.

Imaginile surprinse de localnici arată străzi transformate în torenți, mașini luate de apă și clădiri inundate până la parter. Salvatorii au intervenit cu echipamente speciale pentru evacuarea turiștilor, însă condițiile meteo extreme îngreunează misiunile.

MAE, avertisment pentru românii aflați în Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o atenționare de călătorie pentru toți românii care se află, tranzitează sau urmează să călătorească în Bulgaria în perioada următoare. Instituția recomandă o atenție sporită, în special în regiunile afectate de codul roșu de furtuni.

„Cetățenii români sunt sfătuiți să urmărească cu atenție situația zborurilor de pe aeroporturile bulgare și să respecte recomandările autorităților locale”, se arată în comunicatul MAE.

Românii pot întâmpina restricții de circulație pe drumurile naționale și întârzieri în traficul aerian. Pentru informații suplimentare privind zborurile, starea drumurilor sau regimul vamal, MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale autorităților bulgare și ale misiunii diplomatice române.

Ninsorile afectează nord-vestul Bulgariei

Pe lângă furtunile de pe litoral, condițiile meteo severe s-au extins și în nord-vestul Bulgariei, unde ninsorile abundente au paralizat mai multe localități. Drumurile au devenit impracticabile, iar rețelele de alimentare cu energie electrică au suferit avarii majore. Mii de gospodării au rămas fără curent electric, iar autoritățile încearcă să intervină pentru restabilirea alimentării.

Această combinație de fenomene extreme – furtuni pe coastă și ninsori în interior – complică eforturile echipelor de intervenție și determină autoritățile bulgare să mențină starea de alertă în întreaga țară.

Recomandări pentru turiști

MAE îi îndeamnă pe românii aflați în Bulgaria să se informeze constant din surse oficiale și să evite deplasările inutile în zonele afectate. Este recomandat ca turiștii să păstreze legătura cu operatorii de turism și să urmeze toate instrucțiunile venite din partea autorităților bulgare.

Ploile torențiale ar putea continua și în următoarele zile, iar specialiștii avertizează că nivelul apelor ar putea crește în continuare.

