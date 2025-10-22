25 de ani fără „Unicul Căpitan”. Cătălin Hîldan, simbolul Dinamo București, eternul număr 11 ce „respira” fotbal

Octombrie reprezintă cea mai dureroasă lună calendaristică în amintirea suporterilor clubului Dinamo București, fiind luna în care microbiștii îl comemorează pe regretatul fotbalist Cătălin Hîldan, fostul căpitan al câinilor alb-roșii care și-a găsit sfârșitul la doar 24 de ani în primele zile ale lui Brumărel în anul 2000. În 2025 se adună un sfert de secol de când Unicul Căpitan a trecut la cele sfinte, după ce un atac cerebral vascular l-a răpit chiar în mijlocul unui meci jucat pe „Groapa” din Ștefan cel Mare.

Copilul din Brănești care visa în alb și roșu

Pe 3 februarie 1976, în comuna Brănești din județul Ilfov, se năștea Cătălin George Hîldan, cel care avea să devină peste ani un simbol al clubului Dinamo București și o legendă nemuritoare în inimile suporterilor.

De mic, băiatul cu privirea hotărâtă și zâmbetul sincer visa la fotbal. Nu la glorie, nu la bani, ci pur și simplu la bucuria de a alerga după minge, de a juca pentru culorile pe care le iubea din instinct – alb și roșu.

Avea doar 10 ani când a intrat pentru prima dată în curtea clubului Dinamo. Era un copil timid, dar cu o energie care se vedea de la distanță. Sub comanda primului său antrenor, Ionuț Chirilă, Cătălin a învățat nu doar să paseze, să tragă la poartă sau să se apere, ci mai ales să creadă în spiritul de echipă.

Într-un club unde disciplina și munca erau la ordinea zilei, tânărul din Brănești s-a remarcat prin determinare și modestie.

Ani la rând, Hîldan a câștigat titluri naționale la toate categoriile de vârstă – de la pitici la cadeți și juniori – fiind mereu printre primii care veneau la antrenamente și printre ultimii care plecau. Singurul trofeu care i-a scăpat a fost cel de la juniorii republicani, dar pentru el fiecare meci era o finală.

Încă de atunci, colegii și antrenorii vorbeau despre el ca despre un lider născut. Nu țipa, nu impunea frica, ci respectul. Iar respectul, în sport, e câștigat doar prin exemplu.

Debutul în Divizia A și drumul spre consacrare

Pe 2 octombrie 1994, la doar 18 ani, Cătălin Hîldan a trăit momentul pe care îl visase din copilărie. Era ziua debutului în Divizia A, în cel mai fierbinte derby al României – Steaua București vs Dinamo București. Din păcate, partida s-a încheiat 2-0 pentru rivali, dar pentru Hîldan meciul avea altă semnificație: îmbrăcase pentru prima dată tricoul echipei sale de suflet, în fața unei țări întregi.

După acel debut, drumul său nu a fost deloc ușor. A urmat o perioadă de maturizare sportivă la FC Chindia Târgoviște, echipa care l-a adoptat și unde a trăit bucuria rară a promovărilor consecutive: mai întâi din Divizia C în B, apoi din B în A. Experiența de la Târgoviște l-a format, l-a întărit și l-a transformat într-un jucător complet.

Cornel Dinu, unul dintre oamenii care au avut un rol esențial în cariera sa, l-a adus înapoi la Dinamo, acolo unde îi era destinul. „L-am văzut jucând cu o ambiție cum rar întâlnești. Nu renunța niciodată, indiferent de scor sau de adversar. Dinamo avea nevoie de astfel de caractere”, avea să spună Dinu peste ani.

Întors acasă, Hîldan a devenit rapid un reper. Nu era cel mai tehnic jucător, dar avea o inimă uriașă. Fiecare duel, fiecare metru alergat pe gazon era o dovadă de devotament. În scurt timp, și-a câștigat banderola de căpitan – nu pentru că era impus, ci pentru că toți din vestiar îl vedeau ca pe un lider natural.

Cătălin Hîldan, un căpitan înnăscut

Între 1994 și 2000, Cătălin Hîldan a fost sufletul echipei Dinamo. A jucat 138 de meciuri în prima ligă, marcând 6 goluri – fiecare dintre ele sărbătorit cu aceeași pasiune sinceră. A purtat numărul 11 pe tricou, un număr care avea să devină sacru pentru fanii alb-roșii.

Sub comanda sa, Dinamo a câștigat campionatul în sezonul 1999–2000 și Cupa României în 2000 – succese care au readus echipa în prim-planul fotbalului românesc. Dar dincolo de trofee, Hîldan a rămas în memoria suporterilor pentru felul în care trăia fiecare meci.

Nu se menaja niciodată. Dacă era nevoie, juca accidentat, iar la final, indiferent de rezultat, ieșea de pe teren cu tricoul ud și privirea sinceră a omului care știa că a dat totul.

„Eram obișnuiți să câștigăm mereu. Orice înfrângere era o dramă pentru noi. Plângeam, ne ofticam, dar cel care suferea cel mai tare era Cătălin. Trăia totul la o intensitate incredibilă. Dacă cineva ar fi îndrăznit să-l ironizeze după o înfrângere, cred că l-ar fi sfâșiat din durere și furie”, își amintește marele sportiv Florentin Petre.

Pentru suporterii dinamoviști, Hîldan era mai mult decât un jucător – era simbolul spiritului Dinamo: luptă, dăruire, onoare. Pe site-ul oficial al clubului se poate citi și astăzi un mesaj care îi rezumă esența:

„De la Cătălin am învățat ce înseamnă să-ți dorești victoria, de la el am învățat să fim luptători, să plângem după o înfrângere și să ne ridicăm de fiecare dată. Tricoul cu numărul 11 reprezintă întreaga mentalitate dinamovistă, spiritul de luptă și de sacrificiu – mândria noastră, un idol și un ideal.”

Ziua în care timpul s-a oprit la Oltenița

Pe 5 octombrie 2000, o zi care trebuia să fie una obișnuită de fotbal, destinul a decis altfel. Dinamo disputa un meci amical la Oltenița.

Cătălin Hîldan, în vârstă de doar 24 de ani, se afla pe teren, ca de obicei, cu zâmbetul pe buze și cu pasiunea lui nemărginită. Într-un moment de neexplicat, s-a prăbușit brusc pe gazon.

Panica a cuprins tot stadionul. Colegii, stafful medical, spectatorii – toți au încremenit. Ambulanța a venit imediat, iar jucătorul a fost urcat pe targă. Dar drumul către spital a fost blocat… de un tren marfar care a oprit chiar pe linia pe care trecea salvarea.

Fratele său, Cristi Hîldan, avea să povestească mai târziu, cu o durere care nu s-a stins nici după decenii:

„Tot timpul am o durere în suflet doar când văd trenul. Știi de ce? Pentru că atunci când s-a întâmplat cu Cătălin, salvarea aceea îl ducea către spital și a trecut un tren. Un marfar, care pur și simplu s-a oprit și a blocat ambulanța minute bune. Poate acele minute ar fi însemnat salvarea lui… Dar toate au fost să fie altfel.”

Medicii au încercat să-l resusciteze, dar fără succes. Diagnosticul a fost crunt: accident vascular cerebral. România pierdea un jucător de excepție, Dinamo își pierdea căpitanul, iar fotbalul românesc își pierdea unul dintre cele mai curate suflete.

În ziua înmormântării, mii de oameni au venit să-l conducă pe ultimul drum. Suporterii au cântat în lacrimi imnul echipei, colegii au plâns ca niște copii, iar stadionul Dinamo a devenit un altar al durerii. În acea zi, „Unicul Căpitan” a plecat, dar legenda lui abia începea.

Moștenirea unui simbol care nu se stinge

Au trecut 25 de ani de atunci, dar numele lui Cătălin Hîldan continuă să fie rostit cu respect și emoție. Pentru dinamoviști, el este mai mult decât o amintire, este un ideal.

Peluza Cătălin Hîldan, locul unde inima galeriei bate cel mai tare, îi poartă numele și spiritul. Fiecare meci începe cu scandarea „Unicul Căpitan”, iar imaginea sa, imprimată pe bannere și tricouri, veghează asupra echipei.

De fiecare dată când Dinamo intră pe teren, fanii ridică spre cer steagul cu chipul lui, ca un legământ: „Cătălin, niciodată nu te vom uita!”. Spiritul lui Hîldan este viu nu doar în inimile suporterilor, ci și în atitudinea generațiilor care i-au urmat.

Unii jucători au recunoscut că, înaintea meciurilor, ating poza lui Cătălin din vestiar, ca pe un talisman. „E ca și cum ne dă curaj. Știm că el ar fi luptat până la capăt și încercăm să facem la fel”, spunea un fost căpitan al echipei.

Tricoul cu numărul 11 a fost retras din respect, devenind un simbol al sacrificiului și al dăruirii. Pentru dinamoviști, acel număr nu mai aparține nimănui, pentru că îi aparține pentru totdeauna lui Hîldan.

Cătălin Hîldan – fotbalistul care „respira” Dinamo

Cătălin Hîldan nu a fost doar un jucător bun. A fost un jucător care „respira” fotbal, un om pentru care Dinamo era o stare de spirit. Nu căuta lumina reflectoarelor și nu se lăuda niciodată. Muncea în tăcere, vorbea puțin și transmitea totul prin atitudine.

Pe teren, era mijlocașul care nu obosea niciodată. Alerga pentru toți, acoperea fiecare metru, ridica echipa moral atunci când era nevoie. În vestiar, era prietenul care își încuraja colegii, iar pentru suporteri – simbolul perfecțiunii dinamoviste.

Într-o lume a fotbalului din ce în ce mai comercială, Hîldan a rămas imaginea jucătorului pur, sincer, crescut pentru culorile clubului. A fost unul dintre ultimii „copii ai lui Dinamo” care au crescut, s-au afirmat și au murit purtând aceeași emblemă pe piept.

25 de ani mai târziu: legenda trăiește

Astăzi, la un sfert de secol de la dispariția sa, Dinamo și suporterii săi continuă să-i aducă omagii an de an. În fiecare 5 octombrie, fanii vin cu flori, lumânări și steaguri la stadionul din Ștefan cel Mare. Se cântă, se plânge, se aplaudă, iar pentru câteva minute timpul pare că se oprește din nou.

Pe lângă stadion, o statuie a „Unicului Căpitan” amintește trecătorilor că acolo a existat cândva un om care a iubit fotbalul mai mult decât viața.

Cătălin Hîldan nu a fost doar un fotbalist. A fost o lecție de caracter, o dovadă că adevărata glorie nu se măsoară în bani sau trofee, ci în dragostea celor care nu te uită.

La 25 de ani de la acea zi neagră, Dinamo București merge mai departe, dar nu singur. Pe fiecare banner din Peluza Cătălin Hîldan, în fiecare cântec al fanilor și în fiecare bătaie de inimă alb-roșie, numele lui răsună la fel de puternic. Pentru că jucătorii se duc, dar legendele nu mor niciodată.