Cătălin Hîldan ar fi împlinit 46 de ani azi, 3 februarie. Generațiile mai tinere poate nici nu știu cine a fost. A ars intens, ca un meteorit intrat în atmosfera Pământului. A plecat spre stele într-o zi de octombrie din 2000, doborât de un infarct în timpul unei partide amicale pe care Dinamo o juca la Oltenița. Avea doar 24 de ani. Cristi Hîldan, fratele fostului fotbalist, a oferit un interviu, în exclusivitate, pentru Playsport, în care a făcut câteva mărturisiri cutremurătoare, din care am spicuit câteva.

Cătălin Hîldan ar fi împlinit 46 de ani azi, 3 februarie. A fost supranumit, după moartea-i abruptă, „unicul căpitan” de la Dinamo. La 24 de ani avea deja 6 sezoane de luptă pentru culorile clubului din Ștefan cel Mare. În 2000 a câștigat titlul cu formația care, astăzi, încearcă să-și salveze identitate, nu doar locul din Liga 1.

Cătălin Hîldan s-a prăbușit pe gazon, într-o zi păcătoasă de 5 octombrie a aceluiași an în care luase titlul și Cupa. Era un meci oarecare, amical, pe care „câinii” îl jucau la Oltenița. Ambulanța n-a reușit să mai ajungă la timp pentru a-l întoarce la viață pe cel care abia făcuse primii pași și în naționala României.

Fratele lui Cătălin Hîldan, Cristi, a vorbit, în exclusivitate pentru Playsport, despre drama pe care a trăit-o atunci. Despre momentele cutremurătoare din clipele în care familia a aflat de tragedia fratelui mai mic. Singura consolare este că fiul lui Cristi Hîldan, adică nepotul fotbalistului, tot Cătălin botezat, joacă fotbal tot la Dinamo, încercând să ducă mai departe flacăra alb-roșie din sufletul celui care, astăzi, ar fi împlinit 46 de ani.

Cristi Hîldan, fratele regretatului fotbalist, a rememorat momentele tragediei din ziua în care Cătălin a murit. El și soția sa se aflau în localitatea ilfoveană natală, Brănești.

„Acolo eram când s-a întâmplat. Am ajuns cu soția mea, la vremea aia eram prieteni, m-am dus la țară să mânânc ceva, făcuse mama ceva bun. Tata era la pește, Cătălin avea meci la Oltenița. Și mama m-a trimis la baltă, să-l aduc pe tata la masă. Tata era cu bicicleta și a trecut trenul, el s-a strecurat, eu, cu mașina, am oprit la barieră. Vezi, toate sunt legate de tren, mă gândesc mereu la ambulanța de la Oltenița care nu a putut trece din cauza trenului. Poate…

Țin minte că tata mi-a zis că ne vedem acasă și mi-a făcut cu mâna. Când am ajuns în fața curții, am văzut bicicleta jos. M-am speriat, am crezut că tata a pățit ceva. Aflase de Cătălin! Mama era verde la buze”, a mărturisit Cristi Hîldan pentru Playsport.