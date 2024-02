Un ocean masiv a fost descoperit sub scoarța terestră: Unde se află și ce mistere ascunde

Un ocean masiv a fost descoperit sub scoarța terestră. Conține mai multă apă decât oceanele de la suprafață.

Secretele unui ocean masiv de sub scoarța terestră

Pe lângă descoperirea recentă a unei găuri negre terifiante îndreptată direct spre noi, apoi a fost găsită o gaură uriașă în soare și un continent dispăru,t găsit după ce nu se știa nimic de el timp de 375 de ani.

Acum, oamenii abia realizează că există un ocean masiv ascuns sub scoarța terestră. Astfel, se dovedește că există o rezervă uriașă de apă la 400 de mile sub pământ, stocată în rocă, cunoscută sub numele de „ringwoodite”.

Oamenii de știință au descoperit anterior că apa este stocată în interiorul rocii de manta într-o stare asemănătoare unui burete, care nu este un lichid, solid sau un gaz, ci, în schimb, o a patra stare.

Lucrarea științifică intitulată „Topirea deshidratării în partea superioară a mantalei inferioare” a fost publicată în 2014 și a prezentat rezultatele.

„Ringwoodite-ul este ca un burete, absorbind apă, există ceva foarte special în structura cristalină a ringwoodite-ului care îi permite să atragă hidrogenul și să capteze apa”, a spus geofizicianul Steve Jacobsen la acea vreme. „Acest mineral poate conține multă apă în condițiile mantalei adânci”, a adăugat Jacobsen, care a făcut parte din echipa din spatele descoperirii.

Ce au spus cercetătorii

El a adăugat: „Cred că, în sfârșit, vedem dovezi pentru un ciclu al apei întregului Pământ, care ar putea ajuta la explicarea cantității mari de apă lichidă de pe suprafața planetei noastre locuibile. Oamenii de știință au căutat această apă adâncă lipsă de zeci de ani”.

Oamenii de știință au făcut descoperirile la acel moment, după ce au studiat cutremurele și au descoperit că seismometrele captau unde de șoc sub suprafața Pământului. Din asta, au putut stabili că apa era ținută în stânca denumită ringwoodite.

Dacă roca ar conține doar 1% apă, ar însemna că sub suprafața Pământului există de trei ori mai multă apă decât există în oceanele de la suprafață.

Nici nu este singura descoperire semnificativă făcută recent de oamenii de știință. De fapt, cercetătorii au descoperit un ecosistem complet nou atunci când au cercetat scoarța vulcanică cu ajutorul unui robot subacvatic, arătând că și acum natura are mult mai multe secrete de descoperit.

