Tucker Carlson, jurnalistul care i-a luat interviu lui Vladimir Putin, spune că OZN-urile sunt pilotate de „entități spirituale” cu baze „pe fundul oceanului și sub pământ”

Tucker Carlson, figura media cunoscută mai ales pentru interviul său cu Vladimir Putin, a venit recent cu o afirmație care ar putea suna mai mult a scenariu de film decât a realitate științifică. În timpul unei apariții pe podcastul lui Joe Rogan, Carlson a speculat că obiectele zburătoare neidentificate (OZN-uri), sau fenomenele aeriene neidentificate, cum sunt acum numite oficial, ar fi controlate de „entități spirituale” și nu de vizitatori din alte galaxii, cum popular se credea.

O teorie cu rădăcini adânci în mistere, nu în fapte

Expunându-și teoriile în cadrul discuției de trei ore cu Rogan, Carlson a sugerat că există „o mulțime de dovezi” care indică faptul că aceste entități misterioase se ascund sub ocean sau adânc în crusta terestră. „Sunt aici de mult timp,” a adăugat el, într-o notă care pare să flirteze mai mult cu genul literar al ficțiunii decât cu jurnalismul.

Ecosuri în sfera politică

Nu este singurul care îmbrățișează această narativă. Figuri din sfera politică, precum congresmenii Eric Burlison și Tim Burchett, au oferit comparații similare, trăgând paralele între OZN-uri și entități biblice. „Primul capitol din Ezechiel descrie clar un OZN,” a declarat Rep. Burchett, într-o încercare de a oferi un fundament scripturistic teoriei sale.

O istorie a OZN-urilor prin prisma supranaturalului

Această tendință de a interpreta fenomenele inexplicabile prin prisma supranaturalului nu este nouă. Încă din 1969, Jacques Vallée a argumentat în cartea sa „Passport to Magonia” că relatări despre OZN-uri ar putea fi echivalente cu întâlniri cu entități supranaturale documentate de-a lungul istoriei. Aceste idei au inspirat personaje și povești în filme celebre precum „Close Encounters of the Third Kind”.

Scepticism și ironie în comunitatea științifică

Cu toate acestea, comunitatea științifică rămâne sceptică. Multe dintre „dovezile” menționate de Carlson și susținătorii săi sunt adesea anecdote neconfirmate sau interpretări subiective ale textelor antice și nu studii verificate. Astfel, în timp ce unii pot vedea în aceste teorii răspunsuri la întrebări vechi de milenii, alții pot vedea doar o nouă îmbrăcăminte pentru aceleași vechi teorii conspirative.

Întrebările rămân

În cele din urmă, în timp ce Carlson și alții ar putea pretinde că au răspunsuri, multe întrebări rămân fără răspuns. „Cu acest set de fapte,” cum spune Carlson, „ce concluzie tragi?” Pare că, pentru moment, concluziile rămân la fel de neclare și speculative ca natura „entităților spirituale” pe care le invocă.