Trupa americană Health va susține un concert în București. Unde vor cânta, cât costă biletele

Trupa americană de muzică alternativă, Health, va susține pentru prima dată un concert la București, pe data de 9 iunie 2022, în Club Control. Concertul va începe cu o reprezentație specială a trupei Youth Code.

Biletele pentru acest eveniment sunt disponibile la prețul de 65 lei și pot fi achiziționate online sau direct de la casa de bilete pe care o găsești la Control.

Cine sunt, de fapt, cei de la Health

Trupa Health a fost fondată în 2006 în Los Angeles și a primit laude pentru cele cinci albume de studio lansate până în prezent.

Mai mult decât atât, formația a contribuit la coloane sonore ale unor jocuri video de succes și a colaborat cu artiști de renume precum Nine Inch Nails, Crystal Castles, Pictureplane, The Soft Moon sau Xiu Xiu.

Membrii actuali ai trupei sunt chitaristul și vocalistul Jake Duzsik, basistul și producătorul John Famiglietti, dar și toboșarul BJ Miller.

Trupa lansează, în acest an, un nou album de studio

Cel mai recent album al trupei, „DISCO4: Part 2”, va fi lansat în acest an și va marca continuarea colaborărilor lor unice cu artiști din diverse domenii artistice, în care se îmbină stilul inconfundabil al trupei, combinând elemente de electronică și noise rock.

„Pe parcursul a 4 albume de studio, 3 remixuri, furnizând coloane sonore pentru francize iubite precum Max Payne și Grand Theft Auto, HEALTH s-au definit constant prin munca lor artistică, cu o abordare artizanală și provocatoare”, scrie The Line Of Best Fit.

Biletele pentru concertul trupei Health, care va avea loc în Control, din București, sunt disponibile acum și pot fi achiziționate online sau direct de la casa de bilete a locației.

În cazul în care ești fan, nu trebuie să ratezi șansa de a fi martor la un spectacol muzical excepțional oferit de una dintre cele mai inovatoare și influente trupe ale generației noastre.