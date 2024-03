Concert extraordinar Dire Straits Legacy la București: Unde, când și cât costă biletele

Dire Straits Legacy va susține un concert extraordinar pe 20 noiembrie la Sala Palatului, începând cu ora 19:00.

Cunoscuți ca legende ale rock-ului britanic, Dire Straits au cucerit inimile a milioane de fani din întreaga lume, vânzând peste 120 de milioane de albume.

Legenda merge mai departe

În prezent, Dire Straits Legacy aduce din nou în prim-plan muzica iconică a trupei, interpretată de muzicieni care au înregistrat și au făcut turnee cu Dire Straits acum peste 30 de ani.

Componenta trupei este una de excepție, incluzând artiști de renume mondial

Phil Palmer – Chitară și voce: Phil s-a alăturat grupului Dire Straits în 1990 și a contribuit la turneul mondial al trupei On Every Street și la albumul live On the Night. Este considerat unul dintre cei mai buni chitariști din lume, colaborând cu numeroși artiști de top precum Eric Clapton.

Alan Clark – Claviaturi: Alan s-a alăturat lui Dire Straits în 1980 și a fost coproducător al albumului „On Every Street”. Este cunoscut drept directorul muzical al trupei și a colaborat cu artiști precum Bob Dylan și Tina Turner.

Danny Cummings – Percuție și voce: Danny s-a alăturat lui Dire Straits în 1990 și a contribuit la albumul „On Every Street”. Este unul dintre cei mai apreciați percuționiști ai generației sale, lucrând cu artiști precum Tina Turner și George Michael.

Mel Collins – Saxofon: Mel s-a alăturat lui Dire Straits în 1982 și a contribuit la albumul Love over Gold și la celebrul album live Alchemy. Este considerat o legendă în lumea muzicii, colaborând cu artiști precum Rolling Stones.

Marco Caviglia – Chitară principală și voce: Marco este un cunoscut chitarist și unul dintre cei mai buni interpreți ai muzicii Dire Straits. A colaborat cu membrii originali ai trupei și face parte din formația DSL Dire Straits Legacy.

Steve Walters – Bas și voce: Steve este un talentat basist, cunoscut pentru colaborările sale cu artiști precum Amy Winehouse și Mariah Carey.

Primiano Diabiase – Claviaturi: Primi este un talentat claviaturist, cu o bogată experiență în industria muzicală italiană.

Ce știm despre concertul Dire Straits Legacy, reguli de acces

Accesul în sală nu este permis după ora 19:10.

Nu se permite accesul copiilor sub 7 ani, iar cei peste această vârstă achită bilet întreg.

Biletele achiziționate nu se returnează și nu se fac excepții.

Accesul în sală se face pe baza codului de bare de pe biletul printat.

Biletele se pot achiziția din rețeaua iabilet.ro.