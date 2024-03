Trupa Brujeria vine în România. Tot ceea ce trebuie să știi despre concert

Esto Es Brujeria European Tour aduce în premieră pe scena clubului Quantic din București, pe 17 iunie 2024, legendara trupă Brujeria pentru un show exploziv dedicat promovării noului lor album proaspăt lansat.

Fanii pot achiziționa bilete pentru acest eveniment de neratat prin intermediul rețelei iabilet, iar prețurile sunt următoarele: 100 de lei în perioada presale și 120 de lei în ziua concertului.

Brujeria, o trupă legendară în nișa sa

Cu decenii înainte de fenomene precum Breaking Bad, Narcos sau Mayans M.C., Brujeria a captat atenția lumii cu povestea plină de carteluri și crime ritualice, aducând autenticitate pe scenă.

Încă din 1989, trupa a adus în lexiconul subculturilor extreme fraze precum Matando Güeros, La Migra, Marijuana y Brujerizmo.

Membrii trupei, echipați cu arme de foc și macete, dar mai ales înarmați cu un arsenal de riff-uri brutale, sunt adevărați protagoniști ai acestei povești muzicale.

Solistul Juan Brujo este înconjurat de legende ale muzicii extreme precum Napalm Death (Shane Embury), Carcass (Jeff Walker), Cradle of Filth/Dimmu Borgir (Nick Barker) și At the Gates, dar și de actori din seriale TV apreciate precum Orange Is The New Black și Jackass. Totuși, nimeni nu știe cu siguranță, deoarece membrii Brujeria se ascund în spatele bandanelor și a cagulelor.

Album nou

După o absență prelungită, Brujeria revine cu un nou album în 2023, intitulat Esto Es Brujeria, o combinație perfectă pentru era post-pandemică, abordând subiecte precum polarizarea socială, tulburările sociale și brutalitatea continuă.

Concertul va include atât piese de pe noul album, cât și hituri clasice ale trupei.

Line-up-ul pentru acest eveniment special include membrii originali Juan Brujo, Sangron, Fantasma, Pinche Peach și La Encabronada la vocale, alături de El Criminal și El Embrujado la chitară, Hongo și El Cynico la bas, și Hongo Jr. la tobe.

Concertul este organizat de Cavalleria Events, iar fanii muzicii extreme și a experiențelor live de neuitat sunt invitați să vină la eveniment, dedicată unui fenomen muzical cu adevărat unic în peisajul muzical contemporan.