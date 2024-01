The Last of Us de la HBO a găsit actrița perfectă pentru rolul principal: Cine o va interpreta în sezonul doi pe curajoasa Abby

Starul din Booksmart și No One Will Save You, Kaitlyn Dever, va interpreta noul personaj în sezonul 2 din serialul realizat după jocul video. The Last of Us, sezonul doi, de la HBO este în producție.

Al doilea sezon al adaptării de la HBO este pe cale să intre în producție. Asta înseamnă că începem să aflăm actorii care au fost repartizați în roluri cheie din al doilea joc, inclusiv cel mai important personaj nou dintre ei, Abby. Nu există spoilere aici, dar Kaitlyn Dever, vedeta din Booksmart și No One Will Save You, își asumă cel mai important rol din serie.

„Procesul nostru de casting pentru sezonul doi a fost identic cu sezonul unu: căutăm actori de talie mondială care întruchipează sufletele personajelor în materialul sursă”, au declarat co-creatorii emisiunii, Craig Mazin și Neil Druckmann, pentru Variety. „Nimic nu contează mai mult decât talentul și suntem încântați să avem o actriță apreciată precum Kaitlyn, alături de Pedro Pascal, Bella Ramsay și restul familiei noastre”.

Kaitlyn Dever în rolul lui Abby

Abby, personajul principal din serialul de pe HBO, este descrisă drept „un soldat priceput a cărui viziune alb-negru asupra lumii este pusă la încercare, în timp ce caută răzbunare pentru cei pe care i-a iubit”. Interesant este și că Dever și Druckmann au lucrat împreună în trecut. Ea a jucat-o pe Cassie, fiica lui Nathan Drake, în epilogul din Uncharted 4.

Dever se alătură seriei imediat după ce a câștigat opt premii Emmy (inclusiv onoruri de actorie pentru Storm Reid și Nick Offerman). De asemenea, și Pascal și Ramsay sunt nominalizați pentru producțiile lor, în timp ce serialul este pregătit pentru titlul de cel mai bun serial dramă. În general, serialul apocaliptic a obținut 24 de nominalizări la Emmy anul acesta, mai mult decât orice altă serie, cu excepția Succession.

