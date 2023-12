Trailerul The Last of Us Part 2 Remastered No Return dezvăluie toate personajele: Când îl joci pe PS5 VIDEO

Naughty Dog oferă pentru The Last Of Us Part 2 mai mult decât o simplă reinterpretare PS5 a jocului. Versiunea viitoare include un mod numit Lost Levels (care prezintă mai multe segmente care au fost tăiate din jocul final), precum și unul numit No Return. Acesta din urmă este un nou mod de supraviețuire roguelike și Sony a dezvăluit mai multe detalii despre el într-un trailer.

The Last of Us Part 2 Remastered No Return are trailer

În acest mod single-player, scopul este să supraviețuiești cât de mult poți. Va trebui să fii atent, deoarece întâlnirile cu inamicii sunt randomizate și includ bătălii cu cei mai periculoși. Va trebui să te confrunți și cu modificatori unici de joc, cum ar fi incendierea inamicilor atunci când îi lovești sau efecte vizuale aplicate. De fapt, ar trebui să nu vizionezi trailerul dacă nu ai jucat încă jocul principal, deoarece îți dă spoilere pentru câțiva dintre cei mai înfricoșători inamici cu care te vei întâlni.

În No Return, vei putea juca în rolul Ellie, Joel și Abby. Pe lângă acestea, vei putea să îmbraci înfățișarea mai multor personaje deblocabile care nu au mai fost redate înainte. Potrivit trailerului, aceștia sunt Dina, Jesse, Tommy, Lev, Yara, Mel și Manny. Fiecare personaj are trăsături unice care susțin stiluri de joc diferite. Alege-o pe Yara, de exemplu, iar fratele ei Lev o va ajuta în luptă (o versiune cooperativă a No Return ar putea fi destul de convingătoare). Dina, între timp, va putea să creeze mine capcane și bombe.

De asemena, vei debloca mai multe personaje, skinuri, arme (dar și upgrade-uri de arme) și niveluri, pe măsură ce progresezi prin No Return. The Last Of Us Part 2 Remastered va ajunge pe PS5 pe 19 ianuarie. Cei care dețin versiunea originală PS4 a TLOU 2 vor putea face upgrade doar pentru zece dolari.

