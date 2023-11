The Last Of Us Part II Remastered vine pe PS5: Când poți juca noua variantă a jocului

The Last Of Us Part II Remastered vine pe PS5 anul viitor. Acesta va include un nou mod de joc de supraviețuire și personaje pe care le poți debloca.

The Last Of Us Part II Remastered, pe PS5, din 5 ianuarie

O versiune remasterizată a The Last Of Us Part 2 va veni pe PlayStation 5 în ianuarie, potrivit unui trailer care a fost confirmat ulterior de Sony.

Noua versiune a aventurii zombie post-apocaliptice de succes va fi disponibilă pe platformă pe 19 ianuarie 2024 și va avea timpi de încărcare îmbunătățiți, grafică 4K în modul Fidelity al consolei și integrare completă cu noul controler wireless DualSense al PS5. Insider Gaming și mai mulți utilizatori de pe X au scris pentru prima dată despre versiunea remasterizată.

Pe lângă îmbunătățirea calității jocului, acesta va include și „No Return”, un nou mod de supraviețuire care va permite jucătorilor să „aleagă calea lor printr-o serie de întâlniri aleatorii” și să joace ca personaje deblocabile care nu au fost niciodată văzute înainte în franciză. Jucătorii vor putea, de asemenea, să concureze între ei într-un clasament global.

În plus, versiunea remasterizată va include, de asemenea, versiuni timpurii ale trei noi niveluri care nu erau prezente în jocul original, precum și comentarii înregistrate pe scenele jocului de la regizorul Neil Druckmann, liderul narativ Halley Gross și actorii Troy Baker, Ashley Johnson și Laura Bailey.

Vezi și: Scenariul The Last of Us devine plauzibil: o infecție fungică bizară se răspândește rapid printre muncitorii unei fabrici

Nu este prima dată când un trailer Last of Us ajunge pe internet, direct de la Sony, înainte de un anunț oficial. Același lucru s-a întâmplat și anul trecut cu remake-ul din The Last of Us Part I.

The Last Of Us: ce știm până acum despre sezonul al doilea

Co-creatorul și showrunn-erul Craig Mazin a dat niște indicii legate de mizele ridicate din The Last of Us sezonul 2 și explică clar că nu există personaje care să fie „în siguranță”.

Craig Mazin confirmă că niciun personaj nu este în siguranță. Servind ca o adaptare a francizei populare de jocuri video PlayStation, The Last Of Us a avut premiera pe HBO la începutul acestui an, cu recenzii excelente și un număr mare de spectatori. Serialul, care îi are în rolurile principale pe Pedro Pascal în rolul lui Joel și pe Bella Ramsey în rolul lui Ellie, a fost deosebit de nemilos cu personajele secundare – cei mai mulți dintre ei nu au supraviețuit până la final.

Vezi și: Adevărul despre cel mai sfâșietor episod din The Last of Us: ce au decis producătorii serialului