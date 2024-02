Singurul oraș din lume unde oamenii trăiesc în peșteri. Comoara de 9.000 de ani care merită vazută măcar o dată în viață, unde este Sassi di Matera

Singurul oraș din lume unde oamenii trăiesc în peșteri: O comoară veche de 9.000 de ani ce merită văzută măcar o dată în viață – Sassi di Matera

Într-o regiune sudică a Italiei, numită Basilicata, se află un oraș unic, numit Matera. Aici, nu veți găsi clădiri obișnuite, ci un labirint fascinant de case săpate în stâncă, adevărate peșteri, locuite de oameni încă din Paleolitic. Sassi di Matera, așa cum este cunoscut acest oraș, este o comoară arheologică și culturală, care te poartă într-o călătorie fascinantă prin timp.

Istoria fascinantă a lui Sassi di Matera:

Originile lui Sassi di Matera sunt învăluite în mister, dar se crede că așezarea datează de aproximativ 9.000 de ani. De-a lungul timpului, a fost locuită de diverse civilizații, de la troglodiți la greci și romani. Fiecare cultură și-a lăsat amprenta asupra orașului, creând un amestec unic de arhitectură și tradiții.

Un oraș sculptat în stâncă:

Sassi di Matera este format din două zone distincte: Sasso Caveoso și Sasso Barisano. Ambele sunt caracterizate de grote săpate în stâncă, care au fost adaptate de-a lungul timpului pentru a servi ca locuințe, biserici, magazine și chiar grajduri. Casele sunt construite una lângă alta, formând un labirint pitoresc de străduțe înguste și scări abrupte. Unele dintre ele au terase pe acoperiș, oferind o priveliște panoramică uimitoare asupra orașului și a văii din jur.

O viață simplă în armonie cu natura:

Locuitorii lui Sassi di Matera duceau o viață simplă, strâns legată de natură. Se ocupau cu agricultura, creșterea animalelor și meșteșugurile tradiționale. Cultivau legume și fructe în grădini terasate pe stâncă și creșteau oi, capre și porci. Până la mijlocul secolului XX, orașul era cunoscut pentru sărăcia sa extremă și condițiile de viață insalubre. Multe familii locuiau în locuințe mici și umede, fără acces la apă potabilă sau electricitate.

Viața în Peșteri

Contrar imaginii stereotipe a viețuirii în peșteri, locuințele din Matera sunt departe de a fi primitive. Multe dintre aceste „case” sunt acum restaurate și modernizate, oferind toate comoditățile vieții contemporane, de la electricitate și apă curentă, până la internet de mare viteză. Aceste locuințe, cu pereții lor groși de piatră, rămân răcoroase în verile arzătoare și oferă un adăpost călduros pe timpul iernilor reci.

În anii 1950, guvernul italian a inițiat un program de restaurare ambițios pentru a salva Sassi di Matera de la degradare. Multe dintre peșteri au fost renovate și transformate în locuințe moderne, hoteluri și restaurante. S-au construit infrastructuri moderne, inclusiv drumuri, canalizare și sistem electric.

Matera, de la Rușine la Comoară Națională

Pentru mult timp, Sassi a fost privit ca un simbol al sărăciei și al uitării. Totuși, în ultimele decenii, Matera a cunoscut o revitalizare remarcabilă, devenind o destinație turistică de top și un centru vibrant de cultură și artă.

Astăzi, majoritatea caselor din Sassi sunt proprietate guvernamentală, aproximativ 70% din locuitori fiind chiriași. Aceste spații, odinioară grote, găzduiesc acum restaurante de lux, hoteluri și pensiuni, transformând Matera într-o destinație turistică de prim rang. Orașul atrage anual peste 3 milioane de vizitatori străini, dornici să exploreze acest tezaur cultural.

Lipsa apei potabile a condus la crearea unui sistem subteran complex de aducțiune a apei, cu cel mai mare rezervor situat sub Piazza Vittorio Veneto. Acest aspect a adus orașului supranumele de „Orașul Subteran” și a fost unul dintre motivele pentru care UNESCO a acordat orașului Matera prima distincție. Remarcabil este faptul că localitatea găzduiește al doilea cel mai mare rezervor subteran din lume, după Basilica Cistern din Istanbul.

Sassi di Matera și Parcul Bisericilor Rupestre stau mărturie unei ocupații neîntrerupte de la preistorie până în secolul XX, păstrând un grad înalt de conservare.

Matera în Cultură și Cinema

Frumusețea și atmosfera unică a orașului au atras producții cinematografice internaționale, oferind fundalul pentru filme precum „The Passion of the Christ” de Mel Gibson, „Wonder Woman” sau „James Bond” și fiind desemnată Capitală Europeană a Culturii în 2019. Această recunoaștere a adus un nou val de interes și apreciere pentru patrimoniul și istoria orașului.

De ce Sassi di Matera este un loc special:

Este singurul oraș din lume în care oamenii trăiesc în locuințe săpate în stâncă de 9.000 de ani.

Este un exemplu remarcabil de adaptare a omului la mediu.

Oferă o perspectivă fascinantă asupra vieții tradiționale din sudul Italiei.

Este un loc unic, cu o atmosferă magică și o frumusețe aparte.

Astăzi, Sassi di Matera este un oraș vibrant, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Este o destinație turistică populară, care atrage vizitatori din toate colțurile lumii. Oamenii vin aici pentru a admira arhitectura unică, a explora cultura bogată și a experimenta un stil de viață autentic.