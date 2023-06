Actrița română care joacă în filmul străin care a uimit o lume-ntreagă: Maia Morgenstern, în rolul Fecioarei Maria

Patimile lui Hristos sau Patimile lui Iisus este un film dramatic biblic american, din 2004, produs, regizat și co-scris de Mel Gibson.

Jim Caviezel este în rolul lui Iisus din Nazaret, Maia Morgenstern, în rolul Mariei, mama lui iIsus și Monica Bellucci în rolul Mariei Magdalena. Patimile lui Iisus înfățișează în mare măsură Evangheliile lui Matei, Marcu, Luca și Ioan. De asemenea, se bazează pe relatări pioase, cum ar fi Vinerea durerilor, împreună cu alte scrieri devoționale, cum ar fi viziunile reputate atribuite Annei Catherine Emmerich.

Conform titlului, filmul acoperă, în primul rând, ultimele 12 ore înaintea de moartea lui Iisus Hristos, cunoscute sub numele de „Patimile”. Începe cu agonia din grădina Măslinilor Ghetsimani), continuă cu trădarea lui Iuda Iscarioteanul, biciuirea brutală la stâlp, suferința Mariei, așa cum a fost profețită de Simeon, răstignirea și moartea lui Iisus. Se termină cu o scurtă descriere a învierii sale.

Maia Morgenstern, în rolul Fecioarei Maria

Cu toate acestea, filmul prezintă, de asemenea, flashback-uri la anumite momente din viața lui Iisus, dintre care unele sunt bazate pe Biblie, cum ar fi Cina cea de Taină și Predica de pe Munte, iar altele care sunt licențe artistice, cum ar fi atunci când Maria îl mângâie pe Iisus.

Filmul a fost filmat în mare parte în Italia. Dialogul este în întregime reconstituit în aramaică, ebraică și latină. Deși Gibson a fost inițial împotrivă, filmul este subtitrat.

Filmul a fost controversat și a primit recenzii polarizate din partea criticilor; unii au considerat filmul o experiență religioasă și sfântă, lăudând performanțele distribuției, valorile producției și partitura muzicală a lui John Debney, în timp ce unii l-au considerat a fi antisemit, violența grafică fiind extremă și epuizantă din punct de vedere emoțional.

Filmul a avut încasări de peste 612 milioane de dolari în întreaga lume și a devenit al cincilea film cu cele mai mari încasări din 2004 la nivel internațional, la sfârșitul perioadei sale teatrale. Sunt cele mai mari încasări ale unui film creștin și film independent din toate timpurile.

Începând cu 2023, este filmul cu cele mai multe încasări R la nivel național, cu 370,8 milioane de dolari. A primit trei nominalizări la cea de-a 77-a ediție a Premiilor Academiei în 2005, pentru cel mai bun machiaj, cea mai bună fotografie și cea mai bună muzică originală. O continuare centrată în jurul învierii lui Iisus este în dezvoltare.

Maia Morgenstern este o actriță simbol a României. Ea are în palmares apariții în numeroase piese de teatru și filme românești dar și străine. A jucat în The Passion of the Christ, unde a interpretat-o pe Fecioara Maria. Pelicula lui Mel Gibson a fost difuzată în 2004. Datorită acestui rol, a primit din partea Marii Britanii premiul Ethnic Multicultural Media Award pentru cea mai bună actriță.