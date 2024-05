Serialul Tomb Raider devine realitate: Ce știm până acum despre seria de pe Amazon Prime

Platforma Prime Video de la Amazon se află într-o ascensiune după succesul seriei Fallout, iar acum are în pregătire mai multe proiecte legate de jocuri video.

Tomb Raider devine serial

Serviciul de streaming va realiza o serie Tomb Raider, având-o pe Phoebe Waller-Bridge, cunoscută pentru rolul din Fleabag, în postura de scenaristă și producător executiv. Proiectul era zvonit încă din ianuarie 2023 și acum devine oficial.

„Dacă aș putea spune adolescenței mele că asta se întâmplă, cred că ar exploda de fericire. Tomb Raider a fost o parte uriașă din viața mea și mă simt extrem de privilegiată să o aduc la televiziune alături de colaboratori atât de pasionați”, a declarat Waller-Bridge într-un comunicat de presă. „Lara Croft înseamnă mult pentru mine, așa cum înseamnă pentru mulți, și abia aștept să merg în această aventură. Cu tot cu lilieci”.

Puține alte detalii despre acest proiect „epic” au fost dezvăluite (nu se știe încă cine va interpreta rolul Larei Croft, printre altele), dar asta derivă dintr-un acord între Amazon MGM Studios și Crystal Dynamics pentru dezvoltarea de seriale și filme bazate pe Tomb Raider.

Nu există încă o fereastră de lansare pentru serie, dar Amazon spune că va avea premiera în peste 240 de țări și teritorii. Divizia de jocuri a companiei publică și următoarea aventură Lara Croft a Crystal Dynamics, în timp ce o serie animată mult așteptată Tomb Raider urmează să fie lansată pe Netflix în acest an.

Ce planuri are rețeaua de streaming

Prime Video a pregătit și un docu-serial despre jocurile blockbuster Madden NFL de la EA. EA Sports va deschide arhiva de imagini rare și nepublicate pentru acest proiect. Echipa de producție va urmări dezvoltarea următorului joc din seria Madden.

Acestea sunt doar câteva dintre numeroasele anunțuri pe care Prime Video le face acum. O versiune de Jeopardy! axată pe cultură pop este în lucru pentru serviciul de streaming, care va găzdui primul său meci de playoff NFL Wild Card, în ianuarie. De asemenea, o serie prequel Legally Blonde urmează să fie lansată.

În altă ordine de idei, Prime Video a reînnoit show-ul său de succes The Boys pentru un al cincilea sezon, a anunțat un spectacol live-action Spider-Man Noir cu Nicolas Cage și a dezvăluit primul trailer și data de lansare pentru al doilea sezon al Lord of the Rings: The Rings of Power. În plus, un documentar care urmărește ultimele 12 zile din cariera de tenis profesionistă a lui Roger Federer va fi disponibil pe Prime Video începând cu 20 iunie.