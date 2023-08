Lara Croft alături de Snoop Dogg și Nicki Minaj, personaje într-un joc legendar: Când poți juca cu unul dintre ei

Lista invitaților include și Nicki Minaj, Snoop Dogg și alții.

Franciza Call of Duty își continuă consolidarea Fortnite, anunțând că cel mai recent personaj jucabil va fi starul Tomb Raider, Lara Croft. Tâlharul de morminte fictiv va apărea în Call of Duty: Warzone și Modern Warfare II, alăturându-se unor personaje jucabile recente din viața reală precum Nicki Minaj, Snoop Dogg, Kevin Durant și diferite personaje din serialul Prime Video The Boys, printre altele.

Editorul Activision nu a anunțat detalii cu privire la modul în care poți accesa personajul Lara Croft, deși este probabil că va trebui să cumperii un fel de pachet pentru a accesa renumitul explorator de ruine. De exemplu, Minaj a fost disponibil ca parte a pachetului de luptă din sezonul 5 de 10 USD. De asemenea, probabil vor fi de vânzare articole, piei și arme legate de Croft, deși pistoalele ei cu dublă mână ar trebui să facă parte din buy-in-ul inițial.

În plus, editorul nu a anunțat când va debuta oficial Croft ca un combatant testat în luptă.

Un nou operator

Urmează o actualizare la mijlocul sezonului pentru sezonul 5, care ar fi un loc la fel de bun ca oricare alt loc pentru a prezenta vânătorul de comori.

În același timp, Call of Duty: Modern Warfare III se apropie rapid de lansare, și urmează să fie disponibil pentru console în luna noiembrie. În ceea ce privește Croft, ultimul joc principal Tomb Raider a fost Shadow of the Tomb Raider din 2018.

Dezvoltatorul Crystal Dynamics, împreună cu Amazon, au anunțat în decembrie că un nou joc este pe drum și că va fi o „aventură pentru un singur jucător, condusă de narațiune”, construită folosind Unreal Engine 5.

Mai mult, gigantul Amazon lucrează la un serial care îl va avea ca personaj principal pe Tomb Raider și implicit Lara Croft. Cu toate acestea, nu se știu încă destule detalii despre acesta.