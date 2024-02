REVIEW Samsung Galaxy S24 Ultra: telefonul de ieri cu tehnologia de azi. Cum ajungi să dai 8000 de lei pe “același” smartphone

Pentru foarte mulți utilizatori de smartphone, Samsung Galaxy S24 Ultra este cel mai așteptat telefon din 2024, cel mai bun terminal cu Android și cel mai performant din multe alte puncte de vedere. Ca de fiecare dată însă, realitatea nu este atât de simplă.

Cel mai nou gadget de top al sud-coreenilor este unul ușor de recomandat dacă ai aproximativ 8.000 de lei de cheltuit pe un telefon, dar există multe voci care atrag atenția asupra faptului că Samsung s-a cam lenevit în ultima perioadă. În acest sens, este suficient să arunci o privire pe colajul de comparație de mai jos care ilustrează perfect similaritățile ostentative dintre ultimele două generații de Galaxy S Ultra. Nu am mers mai departe, dar dacă ești fan Samsung, știi că și S22 Ultra este ”din același film”.

Din perspectivă comercială sau de marketing, poți îmbrățișa ideea că noul vârf de gamă de la Samsung păstrează ”linia de design emblematică” pentru seria Ultra, iar multe dintre modificări sunt la calitatea construcției și pe partea de procesare sau software. Nu în ultimul rând, investiția fabuloasă făcută de sud-coreeni în componenta de inteligență artificială a noului aparat s-ar putea, pentru unii, să justifice upgrade-ul. Până să trecem însă la review-ul complet, aruncă o privire pe comparația brută a specificațiilor tehnice dintre generația actuală și generația trecută de Samsung Galaxy S Ultra pentru a înțelege și mai bine ce au în comun cele două dispozitive și ce este diferit. Informațiile sunt preluate de pe GSMArena și te ajută mult să-ți formezi propria opinie în privința similarităților.

Galaxy S24 Ultra ar trebui să scoată Samsung dintr-o înfrângere rușinoasă în fața Apple

Într-un peisaj tehnologic în continuă schimbare, anul 2023 a marcat un moment definitoriu în industria smartphone-urilor. După mai bine de un deceniu de dominație necontestată, Samsung a suferit o înfrângere dureroasă, pierzându-și poziția de lider pe piața globală de smartphone-uri în fața rivalului său de lungă durată, Apple. Acest eveniment nu numai că reconfigurează dinamica de putere dintre cei doi giganți tehnologici, dar și semnalează schimbări importante în preferințele consumatorilor.

În teorie, ar trebui să marcheze și o adopție rapidă de noi strategii de piață. În practică, coreenii speră că utilizatorii obișnuiți sunt atât de dornici să îmbrățișeze inteligența artificială în fiecare colț al experienței de utilizare a noului Galaxy S24 Ultra, încât ”Galaxy AI” va deveni un fel de mantra a asiaticilor pentru mulți ani de acum înainte.

Revenind însă la înfrângere, pentru Samsung, care a deținut coroana industriei de smartphone-uri timp de 12 ani, această lovitură vine ca un semnal de alarmă. Compania sud-coreeană, renumită pentru inovațiile sale tehnologice și pentru diversitatea portofoliului, se confruntă acum cu provocarea de a-și reevalua gama de produse, inovațiile hardware/software și întregul mecanism de marketing, pentru a rămâne relevantă într-o piață tot mai competitivă.

În ciuda lansării de dispozitive inovatoare, cum obișnuia să fie seria Galaxy S, vânzările din piață ne atrag atenția în mod clar că Samsung a întâmpinat dificultăți în a menține pasul cu Apple. Gigantul din Cupertino a făcut o treabă grozavă în ultimii ani în a capta atenția și loialitatea consumatorilor cu oferte agresive pe dispozitive mai accesibile, dar și cu modelele sale premium de iPhone. Mai multe pe acest subiect am scris aici: Samsung, probleme în lanț ca la criza din 2008. Cifrele care îți arată că doar visează la minuni

REVIEW Samsung Galaxy S24 Ultra – specificații tehnice

Samsung face tot posibilul să redefinească limitele inovației cu lansarea Galaxy S24 Ultra, un dispozitiv care promite să fie vârful de lance al tehnologiei mobile pentru 2024, din perspectiva sud-coreenilor. Cu specificații de top, acest flagship aduce câteva îmbunătățiri importante față de predecesorii săi, dar momentan este greu de estimat dacă va readuce producătorul în fruntea topului global al constructorilor.

Creierul Galaxy S24 Ultra este reprezentat de un procesor Octa-Core de ultimă generație – Snapdragon 8 Gen 3 pe 4 nanometri, cu viteze de lucru de până la 3.39GHz, garantând o performanță excepțională pentru multitasking și, mai ales, gaming fără compromisuri. Acest SoC puternic este completat de un ecran Dynamic AMOLED 2X de 6.8 inch, oferind o rezoluție Quad HD+ de 3120 x 1440, similar cu predecesorul său. Ecranul suportă o rată de împrospătare de 120 Hz pentru o experiență vizuală fluidă și, în mod evident, îl poți folosi cu S Pen, extinzând semnificativ funcționalitățile dispozitivului.

Citește și: Samsung ”împrumută” o pagină de la Google. Detaliul de la Galaxy S24 inclus în Pixel 8 cu care vrea să te convingă

Aici există însă două inovații importante și upgrade-uri greu de neglijat comparativ cu vechea generație. Primul ține de luminozitatea maximă de 2.600 de niți care îți garantează o experiență de utilizare fără cusur în lumină naturală sau chiar soare puternic. Se vede impecabil. Al doilea este o combinație între Corning Gorilla Glass Armor și cadrul din titan al telefonului. Cele două împreună îți garantează un nivel sporit de rezistență la trânte și șocuri de orice fel, chiar și dacă 95% dintre utilizatorii de smartphone-uri le bagă în husă în secunda doi după achiziție.

Pe partea de fotografie, Galaxy S24 Ultra, cel puțin în teorie, nu dezamăgește, oferind un sistem de camere pe spate cu rezoluții de 200.0 MP, 50.0 MP, 12.0 MP și 10.0 MP, ce promite imagini de o claritate peste medie. Camera principală beneficiază de stabilizare optică a imaginii (OIS) și auto-focalizare, permițând capturi excepționale chiar și în condiții de lumină scăzută. Zoom-ul optic variază între 3x și 5x, cu posibilitatea de zoom digital de până la 100x, garantând detalii impresionante la distanță. Camera frontală de 12.0 MP cu auto-focalizare și diafragmă F2.2 completează arsenalul foto, asigurând selfie-uri de înaltă calitate.

Capacitățile de conectivitate ale Galaxy S24 Ultra sunt extinse, suportând rețele mobile de la 2G până la 5G, Wi-Fi 6E pentru viteze ultra-rapide de transfer și Bluetooth 5.3 pentru conexiuni stabile și eficiente cu alte gadgeturi. Dispozitivul vine echipat standard cu 12GB de memorie RAM și un spațiu de stocare internă UFS 4.0 de mare viteză și până la 1024 GB, asigurând spațiu suficient pentru aplicații, fotografii și videoclipuri. În continuare, poți cumpăra un Galaxy S Ultra și cu 256GB, la fel ca în urmă cu un an.

Citește și: Samsung Galaxy S24, lansat oficial. Tot ce trebuie să știi despre Galaxy S24, S24+ și S24 Ultra. Galaxy AI este ingredientul secret

Cu o baterie generoasă de 5000mAh (neschimbată de la S20 Ultra), noul Galaxy S24 Ultra promite o durată de viață impresionantă, suportând până la 28 de ore de navigare pe internet și 30 de ore de redare video, conform producătorului. În practică, am testat autonomia cu testul de baterie din PCMark și, cu luminozitatea ecranului la 50%. Astfel, am obținut 20 de ore și cinci minute departe priză.

În ceea ce privește sistemul de încărcare, acesta este cu mult sub media pieței și, din nou, neschimbat de vreo patru ani, 45W cu fir (65% după 30 de minute la priză), 15W wireless și 4,5W reverse wireless, pentru a încărca alte telefoane, căști sau accesorii compatibile. Ca idee Xiaomi 13 Ultra, lansat în aprilie 2023, se încarcă cu 90W cu fir (100% în 35 de minute), 50W Wireless (100% în 49 de minute) și 10W reverse wireless. Există și telefoane la jumătate din prețul Galaxy S24 Ultra care se încarcă de două ori mai repede.

Acest aspect este foarte trist și unul pe care Samsung îl ignoră cu entuziasm în fiecare an. Probabil nu vrea să repete sub nicio formă istoria Galaxy Note 7 care a provocat numeroase incendii pentru că exploda din senin (Citește și: Samsung vrea să uiți de Galaxy Note 7 așa că îl șterge din istorie). Atât de rău famat a devenit acel Note, încât sud coreeni au renunțat complet la întreaga serie de dispozitive.

Apropo, tot nu găsești încărcător în cutia telefonului S24 Ultra, dar probabil că te așteptai. Nu pot să trec peste acest aspect, deoarece Huawei P60 Pro, al cărui review îl găsești aici – REVIEW HUAWEI P60 Pro – telefonul care te transformă în fotograf serios, nu amator, se încarcă până la 50% cu încărcătorul din pachet în 10 minute. Suportă 88W și îl cumperi la aproape jumătate din prețul noului Samsung.

REVIEW Samsung Galaxy S24 Ultra – performanță brută

Ca de fiecare dată, am testat noul S24 Ultra cu o combinație de teste sintetice și practice. Având în vedere configurația hardware, nu m-am așteptat să se agațe la vreun moment dat sau să se reflecte într-o performanță dezamăgitoare nici măcar într-un singur test. Chiar și așa, dacă vrei să faci o comparație cu terminalul pe care îl ai deja, am obținut 18.359 de puncte în testul Work 3.0 din PCMark și 32.625 de puncte în testul pentru mediul de stocare, Storage 2.0, din același benchmark. În testul de procesor din Geekbench, rezultatul Single Core a fost de 2.212 de puncte, în timp ce multi-core a sărit până la 6.934 de puncte. Dacă ești curios, un iPhone 15 Pro Max în același test a obținut 2.901 puncte în Single Core și 7.182 de puncte în Multi-Core. În testul GPU OpenCL pentru performanța grafică, scorul din Geekbench 6 a fost de 14.319 puncte pentru S24 Ultra.

În cel mai recent test din 3DMark, Solar Bay, scorul final a fost de 7.754 de puncte cu un număr mediu de cadre pe secundă egal cu 29,49 FPS. În Wild Life Extreme, testul un pic mai vechi din același benchmark, rezultatul a fost de 4.301 puncte cu o medie de 25,76 FPS. AnTuTu este de asemenea un test sintetic foarte bun care analizează dintr-un foc mai multe aspecte ale performanței unui terminal. Așa am ajuns la 1.754.108 puncte, mai mult decât 83% dintre utilizatorii benchmark-ului. Scorul a fost defalcat pe 431.262 de puncte pe CPU, 657.252 puncte pe GPU, 367.044 puncte pe memorie și 298.550 puncte pe UX.

Ca o mențiune interesantă, deși temperatura nu a sărit peste 44,5 grade Celsius în timpul testului, de la o medie în condiții normale de aproximativ 35,3 grade Celsius la nivelul procesorului, telefonul s-a simțit destul de fierbinte în mână. Cel mai probabil, ascunde un sistem de răcire foarte eficient în a disipa căldura la exterior, dar se resimte la mâini, mai ales dacă îl folosești fără husă cum am făcut-o eu.

Având în vedere marketingul agresiv din jurul artificiilor bazate pe inteligență artificială din noul smartphone, am rulat și AI Benchmark pe S24 Ultra, iar rezultat final a fost de 3.189 de puncte, cu mult peste orice alt telefon din baza de date a programului.

Nu în ultimul rând, am descărcat texturile de înaltă rezoluție din Call of Duty și am activat cel mai înalt profil grafic (MAX) din joc împreună cu toți ceilalți parametri ”pretențioși” înainte să mă joc vreo 30 de minute în mai multe moduri. Din nou, experiența a fost una fără cusur, iar jocul a arătat impecabil. Încărcarea sesiunilor de gaming a fost foarte rapidă, nivelul de detalii parcă a fost peste ce am văzut în trecut pe un smartphone, iar în final nu ai simțit că telefonul te trage în spate în a-ți învinge adversarii. În captura de ecran de mai sus, am ieșit pe locul al doilea.

REVIEW Samsung Galaxy S24 Ultra – abilități foto

După cum am explicat mai sus, S24 Ultra este construit în jurul un mix de camere cu valori impresionante, 200 megapixeli, 50 de megapixeli, 12 și 10 megapixeli, toate patru de pe spate cu F/1.7, F/3.4, F/2.2 și F/2.4. Acestea sunt menite să-ți garanteze o abilitate deosebite de a imortaliza cadre cu zoom optic de până la 10X și zoom digital de până la 100x. Camera frontală are 12 megapixeli cu autofocus.

Filmează până la 8K cu 30 de cadre pe secundă, dar în testul de mai jos am preferat să filmez în 4K cu 60 de cadre pe secundă, mi se pare mai impresionant și mai util ”în lumea reală”. Să fii atent să alegi cea mai mare rezoluție când inițiezi redarea. Cei care speră imortalizarea unor cadre slow motion care să-ți taie respirația, se vor bucura să afle că poți filma cu noul Samsung Galaxy S24 Ultra până la 240 de cadre pe secundă în Full HD sau 120 de cadre pe secundă în Ultra HD.

Dincolo de opinia mea pe marginea abilităților de captură ale noului telefon, o comparație interesantă au făcut și cei de la DXOMark în ceea ce privește cel mai nou și mai scump smartphone Samsung. Cu această ocazie aflăm că, exclusiv din prisma performanței foto, terminalul ocupă poziția cu numărul 18 în clasamentul publicației cu 144 de puncte, mai jos decât iPhone 14 Pro lansat în septembrie 2022 (146 de puncte), Honor Magic4 Ultimate din martie 2022 (147 de puncte), iPhone 15 Pro Max cu 154 de puncte sau Huawei Mate 60 Pro (157 puncte). Huawei P50 Pro, un telefon disponibil din iulie 2021, acum aproape 3 ani, este pe poziția 19 după S24 Ultra cu un singur punct mai jos, 143 față de 144 de puncte. Apropo, tot cei de la DXOMark plasează noul S24 Ultra în fruntea clasamentului din prisma calității ecranului, detaliu care cel mai probabil se datorează luminozității maxime impresionante.

Revenind la testele proprii, pe partea de zoom, telefonul este absolut șocant. Dacă reușești să-l stabilizezi, din mână sau cu vreun alt artificiu, chiar obții fotografii cu un zoom foarte generos cât se poate de clare și utile. Nu vorbim doar de un truc de marketing. Combinația de zoom digital cu senzorul de 200 de megapixeli, în condițiile potrivite, face minuni, după cum se poate vedea în fotografia cu zoom 25x de mai sus.

Se vede cu ochiul liber că imaginile sunt expuse corect, detaliile sunt surprinzător de multe, iar acuratețea cromatică nu dă rateuri în niciun punct al cadrului, chiar și într-o zi ploioasă precum cea în care am făcut fotografiile de mai sus. Pe de altă parte, lumina naturală întotdeauna se va reflecta în rezultate bune sau foarte bune.

Ca să-ți faci o idee despre performanța sau precizia modului portret, cele două imagini de mai sus s-ar putea să te ajute să apreciezi și tu cât de bine reușește să izoleze elementele din prim-plan, chiar și cu o margine complexă sau greu de identificat, precum petalele unui trandafir uscat. Aceleași laude sunt valabile și în cazul fotografiei cu ghiocei de deasupra acestui punct al review-ului.

În imaginea de mai sus, am făcut o comparație foto la zoom 1x, cu setări automate, fără modificarea niciunui parametru cu un iPhone 15 Pro Max. Nu aș fi făcut comparația cu iPhone, dar mi s-a părut autentic suspect nivelul de zgomot de imagine din fotografia realizată cu Galaxy S24 Ultra, după cum se poate vedea în zona decupată de mai jos pe sticle și pe peretele de pe lateral.

Dincolo de zgomotul de imagine și de faptul că este un pic mai întunecată, în opinia mea, expunerea a fost realizată mai corect la Samsung, culorile sunt mai autentice pe întreaga suprafață a cadrului, fără aberații cromatice sau încețoșări aleatorii la margini sau în colțuri. Rezultatul final este o imagine frumoasă plină de detalii, chiar dacă un ”ochi neantrenat” s-ar putea să prefere fotografia făcută cu iPhone, deoarece culorile sunt mai vii și contrastul mai puternic. Pare mai strălucitoare.

În 2024, orice producător de telefoane se laudă cu imaginile pe care terminalul său de vârf reușește să le fotografieze în condiții de lumină redusă sau chiar beznă. Samsung și Apple nu sunt excepție de la regulă, dar merită avut în vedere un aspect foarte important de diferențiere. ”Un fir” de lumină poate fi exploatat la maxim de ambele telefoane pentru rezultate aproape SF într-o scenă care cu ochiul liber pare în întuneric. Pe de altă parte, în beznă absolută, situația se complică mult.

De exemplu, în comparație de mai sus, ambele telefoane generează imagini în mare parte inutilizabile din orice punct de vedere. Deslușești că sunt niște sticle acolo, dar cam atât. Chiar și așa însă, iPhone 15 Pro Max, cel mai probabil tot cu ajutorul inteligenței artificiale, scoate mai multe detalii din bolta de cărămidă, iar sticlele sunt mai bine definite, mai strălucitoare. Pe rafturile din dreapta, vezi de exemplu, cu relativă ușurință, că sunt niște sticle de champagne. În cazul imaginii cu S24 Ultra, poți doar să bănuiești ce este acolo. Repet însă, această imagine a fost făcut pe întuneric complet.

În schimb, imaginea de mai jos, deși în aparență a fost făcută tot pe întuneric, a existat o sursă de lumină discretă într-un colț al camerei în afara cadrului. Printr-o expunere prelungită pe ambele telefoane, rezultatele arată bine sau foarte bine. Din nou, S24 Ultra are culori mai calde, mai reale și multe detalii. iPhone 15 Pro Max generează un rezultat mai rece, parcă cu lumină albastră. Ce mă supără în schimb la S24 este discreta încețoșare a marginilor cadrului, chiar dacă zona centrală este în focus, aspect ce se poate observa și cu ochiul liber. Este foarte probabil ca punând telefonul pe un trepied să nu mai ai această problemă, dar nu a fost cazul aici. Imaginile sunt făcute din mână, sprijinit de un dulap pentru a micșora pe cât posibil tremuratul inadvertent.

REVIEW Samsung Galaxy S24 Ultra – experiență de utilizare

Este ușor să te îndrăgostești de Galaxy S24 Ultra, iar dacă ai avut vechile terminale din serie, perioada de adaptare la noul smartphone de top va lipsi cu desăvârșire datorită similarităților de design copleșitoare de la modele din ultimii ani. Există însă diferențe majore pe partea de software la S24 Ultra, deși multe dintre particularități vor ajunge și la ”bătrânul” S23 Ultra prin actualizări. Nu de alta, dar ambele rulează Android 14 cu One UI, deși noul smartphone are One UI 6.1 preinstalat, iar modelul de anul trecut mai așteaptă un pic aceeași versiune.

Ca un detaliu tehnic important, datorită unei relații foarte bune între Samsung și Google, seria Galaxy S24 este prima care vine la pachet cu promisiunea a nu mai puțin de șapte ani de actualizări de firmware, versiuni noi de Android și update-uri de securitate. Aceasta este o schimbare importantă pentru Samsung care, în 2022, promitea doar patru generații de Android și One UI, respectiv cinci ani de actualizări de securitate. Practic, sud coreenii oferă ce oferă și Google pe telefonul Pixel 8.

O mare parte din efortul de marketing al Samsung concertat în jurul noului Galaxy S24 Ultra ține de inteligența artificială, probabil cea mai populară asociere de cuvinte din 2024, în funcție de bula de persoane în care activezi. Este important de reținut că o parte importantă din acel efort AI ține de traduceri în timp real inclusiv în timpul apelurilor telefonice, nu doar în aplicațiile tale favorite. Din păcate NU suportă limba română la niciun nivel și este improbabil această situație să se schimbe prea curând, având în vedere că lista limbilor suportate este destul de sumară. Include engleză, franceză, germană, hindi, italiană, poloneză, japoneză, spaniolă, thailandeză, vietnameză, chineză și coreeană, cu mici variații ale acestor limbi în funcție de țară.

O funcție utilă pe bază de AI ține de posibilitatea de a încercui ceva de pe ecran pentru a căuta pe internet, indiferent de aplicația în care te afli, cu ajutorul S Pen și Google. Mecanismul este similar cu Google Lens care îți permite să cauți poze, dar semnificativ mai rapid și relativ intuitiv. Selectezi ce te interesează dintr-un cadru și optezi să cauți pe Google, fie printr-o apăsare prelungită pe butonul central din partea de jos a ecranului, fie printr-un swipe spre interiorul ecranului din colțul din dreapta jos.

Un aspect AI care funcționează totuși în română, nu perfect, dar rezonabil, este Note Assist. Dacă vei folosi aplicația de notițe de la Samsung, vei putea sintetiza volume destul de mari de informații în doar câteva linii, te vei putea bucura de o corectare a ortografiei și vei putea formata rapid un text pentru a-l face mai ușor de înțeles sau urmărit. Există un buton de traducere, dar imediat ești notificat că vorbitorii de română sunt dezavantajați.

Din păcate, are și inteligența artificială limitele ei, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus. Orice funcție pe bază de AI din notițe funcționează doar pe un volum limitat și neidentificat de text. Spun ”neidentificat” pentru că nu este comunicată clar limita ca număr de rânduri, cuvinte sau caractere. Pur și simplu, selectezi un text, apeși pe steluțele de la baza ecranului pentru a apela la AI, alegi Sintetizare, Formatare Automată sau Ortografie Corectă și te trezești cu mesajul de mai sus. Un pic frustrant este că, în mod complet aleatoriu, selecția ți-a fost redimensionată la o bucată de text stabilită de Samsung. ”Selecția a fost prea lungă, astfel a fost schimbată în limita maximă pentru această caracteristică.”

Tot pe bază de AI, poți modifica fotografii cu Photo Assist, într-o manieră similară cu Photoshop, dar mult mai simplu, cu doar câteva atingeri. Poți muta elemente dintr-o scenă, le poți șterge și, în condiții ideale, rezultatul final nu va trăda faptul că ai apelat la inteligență artificială pentru a-ți edita imaginile. După cum se poate vedea însă în capturile de ecran de mai sus, rezultatul nu este chiar impecabil de fiecare dată. Am șters trei orhidee, iar în ultima poză e clar că nu mai sunt prezente, iar scena pare că are sens fără ele. Din păcate, apare un fel de floare albă complet și absolut inventată. Dincolo de asta, bățul de sprijin din spatele orhideelor originale a fost completat frumos și realist de AI, un mare plus.

În final, la fel ca ChatGPT, Bard, Gemini, Dall-E sau orice altă interacțiune ai mai avut cu vreo inteligență artificială, AI-ul de la Samsung este uimitor când funcționează, poate chiar revoluționar și ciudat, haotic sau frustrant când dă rateuri. Personal, mi se pare un pas important în direcția bună când vine vorba de utilizarea mai eficientă a smartphone-ului. Tot în opinia mea însă, tot ce am detaliat mai sus va fi probabil folosit de 5% dintre utilizatori. Cu un pic de noroc, 10%. Cei mai mulți nici măcar nu vor ști de existența acestor funcții și își vor folosi telefonul exact ca și până acum.

REVIEW Samsung Galaxy S24 Ultra – concluzie

Fără niciun fel de dubiu, Samsung a creat un pachet foarte atractiv când vine vorba de Galaxy S24 Ultra. Nu l-aș vedea ca fiind revoluționar, dar nici nu trebuie să fie pentru a se vinde bine. Absența schimbărilor exterioare, în mod autentic, va fi pe placul multora dintre fanii brandului. Indiferent cât de mult visăm la telefoane pliabile, transparente sau curbate, în practică, majoritatea oamenilor obișnuiți își doresc și cumpără telefoane obișnuite, orice ar însemna asta.

Galaxy S24 Ultra este impresionant, foarte rapid, cu un ecran de invidiat și cu doza perfectă de AI pentru a-l face relevant în 2024. Actualizările de firmware pe termen lung îl transformă într-o investiție și mai bună decât era deja. Amatorii de sustenabilitate și ecologie se vor bucura să afle că include sticlă, plastic și aluminiu reciclat, bateria are minim 50% cobalt reciclat, iar celelalte elemente chimice rare din componente sunt reciclate în proporție de 100%.

Se aude impresionant, tare, cu o spațialitate surprinzătoare și o fidelitate peste medie. Nu am sesizat distorsiuni nici la volum maxim, indiferent de genul muzical experimentat. E o plăcere să asculți muzică la el sau, de ce nu, să te uiți la un serial sau un podcast. Pare în mod autentic o boxă Bluetooth de dimensiuni reduse, cu un bas discret dar prezent și înalte de un clinchet greu de ignorat în cel mai plăcut mod cu putință. Te va entuziasma cu siguranță.

Una peste alta, Samsung Galaxy S24 este un telefon foarte bun. Nu cred că aș da 9.000 de lei pe versiunea cu 1TB, dar cei 7.200 de lei pentru varianta cu 256GB sunt rezonabili, în contextul telefoanelor de top din 2024. Poate ar fi putut să fie mai arătos sau mai diferit, dar puțini producători fac eforturi în acest sens pe piața de mobile. Uită-te la Apple care reciclează același design la telefon de prea mulți ani ca să-mi mai aduc aminte și, în continuare, se vinde ca pâinea caldă. Poate asta se va întâmpla și cu seria S24. Nu de alta, dar Samsung are nevoie foarte tare de o victorie în noul an, după înfrângerea din 2023 în fața gigantului din Cupertino.

Galaxy S24 Ultra este un telefon pentru fanii Samsung, dar aceia nu mai sunt la fel de mulți ca în urmă cu câțiva ani, indiferent de numărul de vedete care îți iau cu asalt feed-ul de Facebook și Instagram #withGalaxy.